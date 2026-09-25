Capacitan a personal municipal para actuar en emergencias

La capacitación tuvo lugar este viernes y contempló contenidos teóricos y una instancia práctica para incorporar importantes herramientas para intervenir ante posibles contingencias.
El presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios, Miguel Barrientos, explicó que se incorporaron nociones básicas sobre el funcionamiento de los extintores, sus partes, los controles que deben realizarse para verificar su correcto estado, además de aspectos vinculados a la ubicación y la necesidad de garantizar un acceso despejado.
Asimismo, destacó la importancia de contar con personal preparado ante situaciones de emergencia y señaló que estas acciones forman parte de un proceso de capacitación que ya incluyó contenidos vinculados a primeros auxilios básicos y Reanimación Cardiopulmonar (RCP).
“Es una labor que venimos realizando de a poco para que el personal se encuentre capacitado, sobre todo en esta área donde tienen un importante trabajo”, subrayó Barrientos.
Finalmente, remarcó la importancia de la instancia práctica para que los trabajadores puedan familiarizarse con los extintores y superar posibles temores al momento de tener que utilizarlo.
“Las prácticas ayudan a la gente a sacar ese miedo y, al momento de tener que actuar, no tener ese temor de usarlo”, concluyo.
Fuente: Prensa Municipal