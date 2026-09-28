El Polo Obrero cuestiona índice de pobreza difundido por INDEC

El Polo Obrero de Caleta Olivia formuló fuertes críticas a la última medición del índice de pobreza que engloba a toda Santa Cruz y fuera realizada por el INDEC.

En conferencia de prensa ofrecida este lunes, dirigentes de la agrupación social - entre ellos Omar Latini y Lorena Farafán- indicaron que los datos a los que hace referencia el Instituto Nacional de Estadística y Censos, siempre se toman en Río Gallegos donde si bien el panorama sigue siendo crítico, mucho peor lo es localidades del interior, sobre todo en las de la zona norte.

En ese contexto citaron que las estadísticas indican que en la capital santacruceña, entre los meses de enero y junio de este año, la pobreza alcanzó al 25,6 % de la población y el de la indigencia al 19,3 % pero esas cifras no pueden traspolarse a toda la provincia.

Fundamentaron sus apreciaciones indicaron -a modo de ejemplo- que Caleta Olivia, Pico Truncado y Las Heras la recesión económica y laboral acusó un enorme impacto luego de la salida de YPF de los yacimientos convencionales.

Ello repercutiò en el comercio por la ostensible disminución de las ventas, lo que obligó a que muchos cerraran, a lo que se sumó el hecho de la eliminación parte del gobierno nacional del programa Volver al Trabajo (solo en Caleta había una dos mil personas que percibían esta ayuda económica).

Otros factores relacionados se perciben con el incremento de la cantidad de familias que acuden a comedores y merenderos comunitarios u ollas populares barriales y centenares de personas de todas las edades que no encuentran trabajo.

En consecuencia, evaluaron que las estadísticas del INDEC con “mentirosas” a la hora de relacionarlas con toda la provincia y en el caso puntual de Caleta Olivia, es evidente que deberían ser comparadas con las que se dieron para Comodoro Rivadavia, donde la pobreza alcanza al 37,2 % de las población y la indigencia al 28,6%, muy por encima de las que se dieron para Neuquén que oscilan en el 19,6 % y 13,8 de manera respectiva.

Además, indicaron que el gobierno de Santa Cruz no responde a la solicitud que le hizo el Polo Obrero para aliviar la vulnerabilidad social, consistente en otorgar un subsidio por desempleo para la gente más carenciadas a pesar de contar con recursos.

En ese sentido recordaron que, de manera paradójica de jacta de liderar las exportaciones mineras de Argentina aportando casi el 50% de las ventas totales del sector al exterior.