El procedimiento se realizó en el barrio San Martín. Personal del GRIM interceptó al conductor.

Circulaba en una moto sin patente y con pedido de secuestro

Personal del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM) secuestró este martes al conductor de una motocicleta que circulaba sin patente ni documentación y que, además, registraba un pedido de secuestro vigente.

El procedimiento se realizó alrededor de las 20 horas, cuando efectivos que efectuaban tareas de patrullaje preventivo observaron al conductor de un motovehículo en el cruce de avenida Rivadavia y Los Naranjos, en el barrio San Martín.

Al constatar que circulaba sin chapa patente ni documentación, los uniformados solicitaron la intervención de la División Sustracción Automotores. Los especialistas verificaron los números de cuadro y motor y determinaron que sobre el rodado pesaba un pedido de secuestro vigente, vinculado a una denuncia radicada en la Comisaría Seccional Cuarta.

Ante esta situación, se dio intervención al Ministerio Público Fiscal, desde donde la funcionaria Lorena Gárate dispuso el secuestro de la motocicleta, que quedó a disposición de la Justicia.