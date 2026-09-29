Una mujer se presentó en la Comisaría Séptima y al ingresar sus datos al sistema se comprobó que tenía un pedido de captura por rebeldía.

Fue a consultar su situación judicial y tenía un pedido de captura

Una mujer fue detenida este martes por la tarde en la Comisaría Seccional Séptima, luego de que se constatara que pesaba sobre ella un pedido de captura por rebeldía.

El procedimiento se inició alrededor de las 18:10, cuando Nayla Jennifer C. se presentó espontáneamente en la dependencia policial para consultar al personal de guardia sobre su situación judicial.

Al ingresar sus datos filiatorios al sistema, los efectivos constataron que sobre la mujer se encontraba vigente un pedido de captura por rebeldía, librado este mismo martes por disposición de la jueza penal Daniela Arcuri.

Ante esta situación, el personal policial detuvo a la mujer y la dejó alojada en la dependencia, donde permanecería hasta la realización de la correspondiente audiencia de control de detención.