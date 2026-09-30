Comenzó la forestación del acceso a Las Heras

Esta semana dio comienzo el programa de forestación de terrenos ubicados en el acceso a la localidad de Las Heras,

Estos trabajos forman parte de las políticas impulsadas por el gobernador Claudio Vidal para mejorar y poner en valor los espacios púbicos de diferentes localidades santacruceñas.

Contempla la plantación de un total 10.000 árboles y en una primera etapa se colocarán 5.000 ejemplares.

La iniciativa se lleva adelante de manera articulada entre distintos entes y organismos provinciales, con el objetivo de coordinar recursos y acciones que permitan generar mejoras concretas en distintos puntos de la provincia.

En este caso, la forestación no solo busca mejorar y embellecer el ingreso a Las Heras, sino que también tendrá una función ambiental y de protección frente a las condiciones climáticas de la zona.

La disposición de los ejemplares permitirá conformar progresivamente una cortina forestal cortaviento, contribuyendo a reducir la velocidad y el impacto del viento en el sector.

De esta manera, el proyecto combina la puesta en valor del paisaje con una intervención que contempla las características ambientales de la región, generando una barrera vegetal que acompañará el acceso a la localidad y contribuirá a mejorar las condiciones del entorno.

Durante la jornada participaron Gabriel Añango, director del Consejo Agrario de Las Heras, y Hernán Elorrieta, secretario de Estado de Gobierno e Interior, quienes compartieron sus perspectivas sobre la importancia de esta iniciativa y el impacto que tendrá para la ciudad.

El objetivo es avanzar de manera planificada y sostenida en la forestación del acceso, contribuyendo al mejoramiento del entorno y generando un espacio que acompañe el crecimiento de Las Heras.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz