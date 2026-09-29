Murió un hombre en un centro cultural pero la gente siguió dos horas bailando y bebiendo

En la madrugada del domingo la gente bailó, bebió y celebró en el Studio Theater, un centro cultural de la ciudad de Córdoba, mientras el cuerpo sin vida de un hombre permanecía en el lugar desde cerca de la 1 de la madrugada hasta las 3, cuando la Dirección de Espectáculos Públicos ordenó el desalojo. “Me parece inhumano lo que pasó, sobre todo de los organizadores del evento”, lamentó una testigo.

La fiesta continúo en el centro cultural ubicado en la calle Rosario de Santa 272, en el centro de la capital cordobesa, donde ocurría la fiesta “Volver a los 80/90″. Según los testigos, el hombre se había acercado a un stand donde se realizaban maquillajes alegóricos a los músicos y películas de la época, cuando se desplomó.

“Empezamos a hacer la fila para entrar alrededor de las 12 de la noche, ingresamos tipo 12.15 y, 15 minutos después, vemos que un hombre robusto se desploma sobre el stand de maquillaje”, contó una testigo en el noticiero “Arriba Córdoba” de Canal Doce.

Según el parte policial, desde el lugar se dio aviso a de lo ocurrido a las 0.51 del domingo. “Sufrió un desmayo, mi amigo le levanta los pies, viene personal policial y le empiezan a hacer RCP”, contó la testigo. Poco después, llegó el servicio de emergencias 107, constató el fallecimiento, pero no realizó un parte para poder retirar el cuerpo del lugar.

El show debía continuar. Mientras la música sonaba y el acceso de gente y la barra continuaban abiertas, la esposa del hombre y un médico legista llegaron al Studio Theater, pero sin poder comprobar lo ocurrido, no extendió un certificado de defunción que permitiera retirar el cuerpo.

La Policía Judicial intervino y abrió la investigación sobre las causas de la muerte. “Nosotros estábamos angustiados. Fue un momento desagradable porque todo siguió con normalidad”, afirmó la testigo en diálogo con el Canal Doce.

Alrededor de la 1.30, según la testigo, el servicio de emergencia se retiró del lugar, la fiesta continuaba y el hombre permanecía tendido en el suelo. Según fuentes oficiales, el personal de la Dirección de Espectáculos Públicos llegó al establecimiento recién a las 3 y ordenó parar la música y desalojar el lugar.

La gente comenzó a abandonar el Studio Theater a las 3.15 de la madrugada. Los peritos judiciales arribaron a las 4 para dar el parte de defunción y ordenar el retiro del cuerpo.

“Me parece inhumano lo que pasó, sobre todo de los organizadores del evento. Fue una situación shockeante y desagradable”, lamentó la testigo.