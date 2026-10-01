Fuerte choque entre dos autos dejó a una persona hospitalizada

El siniestro ocurrió durante la noche del miércoles en el cruce de Portugal y la Ruta 3.

Un accidente de tránsito se registró durante la noche del miércoles en el cruce de la avenida Portugal y la Ruta 3, donde, por causas que son materia de investigación, colisionaron un Chevrolet Onix y un Volkswagen Gol.

Como consecuencia del fuerte impacto, una de las personas que viajaba en el Volkswagen Gol sufrió heridas y debió ser trasladada al Hospital Regional para recibir asistencia médica. En el mismo vehículo circulaban otros dos ocupantes, quienes sufrieron golpes, aunque en principio no presentarían lesiones de gravedad.

El Chevrolet Onix era conducido por una mujer de 78 años, quien recibió primeros auxilios en el lugar por parte del personal de emergencias médicas que acudió al sitio.

El siniestro también provocó daños materiales en una camioneta de operaciones de la Policía que se encontraba estacionada en las inmediaciones. Tras la colisión inicial, el Volkswagen Gol impactó contra el móvil policial.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de la Dirección de Tránsito, quienes desplegaron un operativo preventivo, realizaron las actuaciones correspondientes y llevaron adelante los peritajes de rigor para establecer la mecánica del accidente.