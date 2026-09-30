Una Fiat Toro impactó contra el frente de una vivienda ubicada sobre calle Punta Novales al 780. La conductora, de 60 años, salió ilesa y el test de alcoholemia dio 0,0.

Despistó y terminó contra una casa en Caleta Córdova

Un despiste vehicular se produjo este miércoles por la mañana en Caleta Córdova, cuando una Fiat Toro terminó contra el frente de una vivienda ubicada sobre calle Punta Novales al 780.

El hecho ocurrió alrededor de las 10.20. De acuerdo con la información policial, la conductora perdió el control del vehículo y colisionó contra la casa, provocando daños parciales en los canteros del frente.

La propietaria de la vivienda, de 63 años, se encontraba en el lugar y no sufrió lesiones. La conductora, de 60 años, tampoco presentó lesiones visibles.

Personal de Tránsito realizó el test de alcoholemia a la mujer, con resultado de 0,0 gramos por litro. La documentación del vehículo también se encontraba en regla.

El rodado sufrió daños como consecuencia del impacto. En el lugar trabajaron efectivos policiales y un inspector de Tránsito.