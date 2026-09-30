Lo sorprendieron cortando cables del alumbrado público

Un hombre de 41 años fue aprehendido este miércoles en el barrio Ceferino Namuncurá. Se hallaba subido a un poste y utilizando tenazas para cortar el cableado.

Un hombre de 41 años fue aprehendido este miércoles por la tarde en el barrio Ceferino Namuncurá, luego de ser sorprendido mientras cortaba cableado del alumbrado público.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:30, en la esquina de Florencio Sánchez y Benito Lynch. La Policía recibió un llamado que alertaba sobre la presencia de un sujeto que se encontraba manipulando cables en un poste.

Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría Seccional Cuarta observaron al hombre subido al poste y cortando el cableado mediante el uso de tenazas.

Ante esta situación, los uniformados procedieron a su aprehensión y posterior traslado a la dependencia policial. El detenido fue identificado como David G., de 41 años.