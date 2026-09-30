Moratoria: el Municipio ofrece una quita del 80% en intereses

El programa ofrece un alivio fiscal escalonado para vecinos y empresas. Hasta el 30 de octubre se podrá acceder a facilidades de pago de hasta 48 cuotas, o a un descuento del 80% en intereses por abono al contado.

A partir del 1 de octubre, el Municipio pondrá en marcha la segunda etapa del programa extraordinario de regularización de deudas tributarias, luego del inicio del esquema durante septiembre.

La medida, dirigida tanto a vecinos como a empresas de la ciudad, ofrece alternativas de pago estructuradas en etapas, las que concluirán formalmente el próximo 30 de noviembre.

El trámite puede gestionarse de manera digital a través de la oficina virtual oficial o de forma presencial en los centros de atención al público. La iniciativa busca brindar un alivio fiscal concreto mediante bonificaciones significativas y planes de financiación adaptados a cada contribuyente.

Al respecto, el secretario de Recaudación, Luis Perea (foto), explicó que los contribuyentes podrán optar durante todo octubre por la cancelación al contado, que otorga una quita del 80% en los intereses acumulados; o bien elegir esquemas de financiamiento en cuotas mediante tarjetas de crédito y convenios bancarios.

El funcionario subrayó que la respuesta de la comunidad es positiva y que el programa ofrece hasta 48 cuotas para facilitar el cumplimiento. Además, recordó el carácter extraordinario de la medida, diseñada específicamente para aliviar la carga económica de las familias y las pymes locales en un contexto económico actual complejo.

En cuanto a las promociones bancarias disponibles, el esquema incluye convenios con Banco Hipotecario (hasta 6 cuotas sin interés), tarjeta Patagonia 365 del Banco del Chubut (3 cuotas sin interés) y Tarjeta Naranja (con opciones en 4 y 12 cuotas sin interés, además del Plan Z).