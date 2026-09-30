La propuesta será este sábado en el salón Dom Polski y contará con la participación de distintos grupos y artistas. Lo recaudado permitirá al ballet viajar para participar del festival “Calafate Baila”.

El Ballet Huaucke organiza una peña para llegar a Calafate

El Ballet Huaucke de Comodoro Rivadavia realizará este sábado 3 de octubre su primera peña folclórica, una propuesta que reunirá a distintos artistas y ballets de la ciudad en el salón Dom Polski.

La actividad tendrá como objetivo recaudar fondos para que los integrantes del ballet puedan participar del festival “Calafate Baila”, que se realizará en Calafate.

La jornada contará con la participación de La Legua del Sur, Grupo Tahiel, Ballet Aires del Sur, La Resiembra, El Pollo Morales, La Olvidada, Ballet Santiago Ayala y Ballet Luna Cautiva, entre otros artistas y grupos que serán parte de la propuesta.

Además, habrá buffet y sorteos durante la peña.