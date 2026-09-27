Rflow brilló en la Selectiva Universal Dance y aseguró presencia internacional

La academia dirigida por Romina Soto y Candelaria Castillo obtuvo varios primeros puestos y el premio Gold Dance, además de clasificaciones para competencias internacionales de 2027.

La Academia Rflow tuvo una destacada participación en la Selectiva Universal Dance, donde sus categorías infantiles y juveniles consiguieron resultados que les permitieron clasificar al Latinoamericano de Florianópolis, Brasil, y al Mundial de Panamá, ambos previstos para 2027.

Entre los principales resultados alcanzados se encuentran el primer puesto Nivel Máster con el Grupo Junior A, que además recibió el Premio Gold Dance por el mejor puntaje del torneo. También obtuvo el primer puesto Élite con el Megagrupo Junior A.

El Grupo Junior B consiguió un primer puesto Élite y un cuarto puesto Élite, mientras que el Megagrupo Teens se quedó con el primer lugar y el Grupo Teens alcanzó el segundo puesto.

La academia también fue ternada para el Top Five de Academias y el Top Five de Best Coach.

Rflow continúa con la preparación para sus próximas participaciones en torneos locales y nacionales. En octubre, uno de los equipos de su semillero, correspondiente a la categoría infantil, participará en el campeonato World of Dance de Reggaetón, en la ciudad de Buenos Aires.

Para afrontar esta próxima competencia, la academia trabaja junto a la comisión de padres con el objetivo de acompañar a las pequeñas bailarinas en el cumplimiento de este desafío.

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