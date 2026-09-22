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Pasión y Alma cosechó podios y clasificaciones en Universal Dance

La escuela de Rada Tilly obtuvo cinco primeros puestos en la selectiva realizada en Comodoro Rivadavia. Los resultados le permitieron clasificar a competencias internacionales y al Latinoamericano de Carlos Paz.

El Centro de Danzas Pasión y Alma, dirigido por Roxana Dantur, tuvo una destacada participación en la selectiva de Universal Dance realizada en Comodoro Rivadavia, donde compitió junto a otras escuelas de danza.

En la categoría Infantil A, la escuela consiguió el segundo puesto en Élite (+75 puntos) con la coreografía Freedance, resultado que le otorgó la clasificación al Latinoamericano de Córdoba, Carlos Paz 2026, y al Intercambio Cultural en Brasil 2027. En Máster (+85 puntos), alcanzó el tercer puesto con Reggaetón, con clasificación además al Mundial de Panamá 2027.

Entre las representantes de Infantil B, Pasión y Alma obtuvo dos primeros puestos. Ritmos Urbanos logró el primer lugar en Élite (+75 puntos), mientras que Reggaetón se quedó con el primer puesto en Máster (+85 puntos). Ambas coreografías clasificaron al Latinoamericano de Carlos Paz y al Intercambio Cultural en Brasil, mientras que la segunda también accedió al Mundial de Panamá.

En Juveniles, Freedance Megagrupo consiguió el primer puesto en Élite (+75 puntos). A su vez, Reggaetón y Freedance Equipo alcanzaron el primer lugar en Máster (+85 puntos). Las tres propuestas obtuvieron clasificación al Latinoamericano de Carlos Paz y al Intercambio Cultural en Brasil, mientras que las dos de Máster también clasificaron al Mundial de Panamá.

Además de los resultados por coreografía, Pasión y Alma quedó en el primer puesto del top 5 de puntajes correspondiente a las escuelas que presentaron más de cinco coreografías. La instancia reunió a más de 20 escuelas y contempló el promedio de las presentaciones para determinar las posiciones y reconocer al coach con un premio monetario.

Roxana destacó que fueron siete las coreografías presentadas y señaló que el próximo objetivo será el Latinoamericano, que se desarrollará del 20 al 24 de noviembre en Carlos Paz, con participación habitual de delegaciones de más de siete países.

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