Boca debutó con un triunfo en la Copa Intercontinental

El “Xeneize”, que dirige el comodorense Nicolás Casalánguida, superó por 88-78 a Beijing Royal Fighters de China.

Boca Juniors, bajo la dirección técnica del comodorense Nicolás Casalánguida, comenzó de la mejor manera su participación en la Copa Intercontinental FIBA 2026. En su debut en Pekín, el campeón de la Basketball Champions League Americas se impuso por 88-78 ante Beijing Royal Fighters, el conjunto local, y dio el primer paso en el Grupo B.

El equipo argentino tomó el control desde la primera mitad. Con intensidad, buen ritmo y aprovechando cada oportunidad para correr la cancha, Boca construyó una diferencia importante y se fue al descanso con 51 puntos convertidos, pese a haber anotado solamente dos triples durante los primeros 20 minutos.

José Vildoza, Leonardo Lema y Francisco Caffaro fueron claves en ese inicio y combinaron 30 puntos durante la primera mitad. Boca mantuvo el dominio después del descanso y llegó a sacar una ventaja de 20 puntos en el tercer cuarto.

Beijing reaccionó en el tramo final, impulsado por Grant Riller, y logró achicar la distancia. Sin embargo, Boca supo responder cada vez que el conjunto local intentó acercarse y administró la diferencia hasta asegurar el triunfo.

Caffaro volvió a tener una actuación destacada. El MVP de las últimas Finales de la BCL Americas terminó con 17 puntos y 10 rebotes en 22:42 minutos. Lema también aportó 17 puntos y 9 rebotes, mientras que Vildoza completó su tarea con 10 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias.

Con este triunfo, Boca abrió con una victoria su primera participación en la Copa Intercontinental y tendrá jornada libre en la próxima fecha antes de continuar su camino en el Grupo B.

Informe y foto: FIBA.