Othar participó de la apertura del 8° Torneo Intersedes Universitarios de la UNPSJB

Más de 300 estudiantes de las sedes de Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn y Esquel participan de la competencia, que reúne distintas disciplinas deportivas.

El intendente Othar Macharashvili encabezó este lunes por la noche, el acto de apertura de la 8ª edición del Torneo Intersedes Universitarios 2026 de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), que tiene como sede a Comodoro Rivadavia y reúne durante tres jornadas a estudiantes de las cuatro sedes de la institución.

La competencia convoca a más de 300 jóvenes que participan en fútbol 11, básquet, fútbol femenino y masculino, handball femenino y masculino, y vóley femenino y masculino. Además del encuentro deportivo entre las distintas sedes, el torneo constituye una instancia para identificar a los deportistas que integrarán los seleccionados representativos de la UNPSJB en los próximos torneos regionales.

Durante la apertura, Macharashvili puso en valor el rol del deporte dentro de la formación universitaria al expresar que “la formación de los estudiantes tiene que ser académica y también en lo académico no debe quedar atrás la cultura del ser humano, la cultura del físico y del trabajar en forma conjunta”.

El mandatario local también destacó el trabajo articulado y subrayó que “la propuesta es resultado de un esfuerzo conjunto entre las instituciones. Somos un equipo y para eso nos debemos esforzar, sacrificar y saber qué es lo que le pasa a cada compañero”, expresó.

En esa línea, Macharashvili remarcó la importancia de garantizar igualdad entre las distintas sedes universitarias y sostuvo que “acá no hay una sede mayor y una menor, somos todos iguales”. Finalmente, definió al deporte como un espacio de integración: “El deporte es transversal, el deporte nos une”, sostuvo.

Por su parte, el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, indicó que el deporte forma parte de la vida cotidiana, al tiempo que les solicitó a los deportistas que marquen “el camino por dónde se debe acompañar desde el Estado las iniciativas vinculadas al deporte universitario y por dónde deben avanzar las políticas deportivas”. En ese sentido, destacó que algunos de los participantes podrán convertirse en futuros representantes deportivos de la provincia al subrayarlos como “los protagonistas”.

El rector de la UNPSJB, Gustavo Fleitas, destacó especialmente el trabajo del equipo de la Universidad y el acompañamiento de organismos públicos y privados. “Es imposible si ustedes no estuvieran: el compromiso es con la educación, con el deporte, con nuestra provincia y con cada una de las sedes”, remarcó, al agregar: “Queremos que hagan deporte, pero por sobre todo queremos que sean profesionales y además buenas personas, buenos vecinos y buenos ciudadanos de cada una de nuestras ciudades”, concluyó el rector.