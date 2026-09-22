La CAI cierra en casa la fase clasificatoria del Torneo Juvenil CFFA

Recibe a Huracán de Trelew en cancha de Saavedra. La Sub 17 y la Sub 13 ya están clasificadas, mientras que la Sub 15 irá por ese objetivo este miércoles.

La Comisión de Actividades Infantiles cerrará en Comodoro Rivadavia la fase clasificatoria del Torneo Juvenil del Consejo Federal del Fútbol Argentino, ante Huracán de Trelew, por la zona 7.

Los tres partidos, correspondientes a la séptima fecha que había sido postergada, se disputarán en cancha de General Saavedra. A las 11:00 jugará la Sub 13, a las 12:30 la Sub 15 y a las 14:00 la Sub 17.

De las tres categorías, la única que aún no clasificó a octavos de final es la Sub 15, que deberá ganar y esperar una serie de resultados para conseguir el pase.