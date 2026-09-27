Gimnasia viaja a Buenos Aires

Será para debutar este lunes ante Lanús en una nueva temporada de la Liga Nacional de Básquet, certamen del cual es el actual campeón.

El plantel profesional de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia viajará este domingo a las 10 a Buenos Aires, para visitar el lunes a Lanús, en el partido que abrirá la temporada 2026/27 de la Liga Nacional de Básquet.

El conjunto dirigido por Pablo Favarel llega al inicio de la competencia luego de completar una intensa pretemporada, en la que el plantel trabajó en la puesta a punto de cara a una nueva temporada. Como parte de su preparación, Gimnasia realizó una gira por Puerto Aysén, Chile, donde disputó dos encuentros amistosos ante Leones de Quilpué.

Tras su regreso a Comodoro Rivadavia, el “Verde” completó los últimos entrenamientos antes del debut. Para Valentín Forestier, una de las incorporaciones del plantel para esta temporada, la adaptación al equipo se dio de manera positiva y destacó el ambiente que se formó durante la preparación.

“Me estoy adaptando muy bien. Tenemos un grupo muy lindo, muy bueno. Tanto entrenadores como jugadores nos llevamos muy bien y estamos todos en la misma sintonía, con el objetivo de mejorar para el equipo”, expresó el alero del conjunto patagónico.

De cara al estreno ante Lanús, el bahiense también hizo hincapié en la dificultad que tendrá el primer compromiso de la temporada, especialmente por tener que afrontarlo en condición de visitante: “Sabemos que son partidos duros y más arrancar de visitantes, no estar en nuestra cancha, vamos a tener que estar muy concentrados y con mucha energía. Lo encararemos por ese lado”.

ULTIMO ENFRENTAMIENTO

Para encontrar el último antecedente entre ambos equipos por la Liga Nacional hay que remontarse al 21 de marzo de 2016. En aquella oportunidad, Lanús recibió a Gimnasia en el Antonio Rotili y se quedó con la victoria por 98-89, siendo Rodney Green el goleador del local con 28 puntos.

Más de diez años después, ambos equipos volverán a verse las caras en la máxima categoría del básquetbol argentino, esta vez con un condimento especial: el Granate, campeón de la Liga Argentina, recibirá al Verde, vigente campeón de la Liga Nacional, en el inicio de la temporada 2026/27.