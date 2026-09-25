Gimnasia presentó su nueva camiseta para la temporada 2026/27 de la LNB

Se realizó este viernes en la sede del club, con la presencia del plantel profesional, sponsors de la institución, el presidente del club Pablo Ivanoff y el intendente de la ciudad, Othar Macharashvili.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia presentó oficialmente su nueva indumentaria para afrontar la temporada 2026/27 de la Liga Nacional de Básquetbol. El evento se realizó en las instalaciones de la sede del club y contó con la presencia del plantel profesional completo, sponsors de la institución, quienes acompañaron una jornada especial para el lanzamiento de la nueva camiseta del campeón.

La presentación tuvo como protagonistas a los capitanes Martiniano Dato y Emiliano Toretta, quienes fueron los encargados de lucir por primera vez la nueva indumentaria que acompañará al conjunto patagónico durante la próxima temporada. Ambos aparecieron con las camisetas que Gimnasia utilizará en condición de local y visitante, respectivamente.

El nuevo diseño tiene como eje central la celebración del título de campeón obtenido por el Verde en la temporada 2025/26 y busca representar la importancia de aquel logro a través de una propuesta inspirada en la elegancia.

La camiseta incorpora patrones ornamentales asociados a la decoración y la vestimenta de elegancia, con detalles que remiten a una estética sofisticada y distinguida. Estos elementos se combinan con los colores históricos del club, logrando una composición que vincula la celebración del campeonato con la identidad tradicional de Gimnasia.

Durante el evento también tomaron la palabra el presidente de la institución, Pablo Ivanoff; el entrenador del equipo profesional, Pablo Favarel; y los capitanes Martiniano Dato y Emiliano Toretta, quienes compartieron sus sensaciones de cara al nuevo desafío que tendrá Gimnasia en la temporada 2026/27.

“Agradecer a todos en esta presentación de la camiseta para la nueva temporada. Que nos vaya a dirigir Pablo como capitanes es un orgullo muy grande, responsabilidad y es algo que con Emi vamos aprender día a día de cómo dar el ejemplo ante todos los chicos, de que hay que trabajar todos los días y estar todos unidos todo el tiempo”, expresó Dato.

Por su parte, Toretta afirmó: “compartir otra temporada acá, con gran parte de los chicos del año pasado, y los que se sumaron, es algo muy lindo. Se agradece también la confianza de los dirigentes de volver a contar con nosotros. Así que es un orgullo, seguimos con ganas de seguir creciendo, es un orgullo representar a Gimnasia una temporada más, y con los chicos, vamos a seguir entrenando, mejorando como dijo ‘Marti’. La temporada es larga, pero siempre agradecido de representar a Gimnasia, e intentar al club dejarlo lo más alto posible”, afirmó el base santafesino.

EL ORGULLO DEL PRESIDENTE DEL CLUB

Mientras tanto, Pablo Ivanoff, presidente del club, también dijo unas emotivas palabras durante la presentación de la nueva camiseta.

“Los cambios que tuvimos que hacer por reglamentación de FIBA, tomamos la decisión de agrandar un poco la cancha de acá del Socios para que toda la gente que venga, vea un Socios muy distinto, con muchos más lugares. Y la idea es esto, que todo este ruido de haber salido campeones, este impulso que nos dio el campeonato, se vea un poco reflejado también en la estructura en la que va quedar terminado el club por muchos años más, así que estamos muy contentos de poder haber llevado adelante esta remodelación, y como siempre digo “gracias” porque hemos golpeado bastantes puertas para que ello sea así, y siempre del otro lado tenemos una respuesta, así que muy contentos”, destacó.

Por otra parte, Ivanoff también resaltó y con orgullo que Gimnasia participe en la Basketball Champions League Americas, ya que será uno de los tres equipos que representará al país en el torneo de clubes más importante que tiene el continente.

“Siento orgullo primero porque estamos muy lejos en el país. Creo que esto se dio muy pocas veces que un equipo de la ciudad, de Comodoro, esté representando al país en una competencia internacional. Independientemente de que nosotros estemos como directivos, la gente, los sponsors, jugadores. Tiene que ser un orgullo, tenemos que disfrutarlo y obviamente ponerle valor a eso, y pelear. Por como decía Pablo (Favarel) recién la idea nuestra no es ir a competir y participar nada más sino que ir a ganarnos un lugar ahí. Así que estamos muy expectantes y la verdad que, uno en el día a día a veces se va perdiendo, pero que Gimnasia esté jugando un torneo representando al país, creo que tiene que ser un orgullo y lo tenemos que vivir de esa manera”, argumentó.

Y dejó algunas palabras para el hincha del “Verde”. Primero para el hincha agradecer, porque no solamente el año pasado que ganamos, sino que hace muchísimos años, la gente acompaña al equipo independientemente de los resultados. El año pasado tuvimos la suerte que el equipo dio un plus, que todo se alineó y que fue hermoso. Vivimos un año impresionante, que culminó con un campeonato, con toda la gente feliz y contenta. Hemos visto mucha gente que ha vuelto a la cancha y eso para nosotros es un orgullo. Así que gente decirle gracias, el equipo no tengo ninguna duda, va a generar otra vez ese vínculo con la gente. Porque este equipo ya lo tiene adentro, sabe de qué se trata y va a ser así. Agradecerles también a todos los sponsors. Gimnasia tiene tantos años en la Liga y es principalmente porque hay gente que apuesta a que eso sea así. Y esa gente, son los sponsors, los privados, la Municipalidad en nombre de Othar. Creo que entre todos ustedes, depositaron un poco la confianza en nosotros que nos toca transitoriamente estar al frente del club, y para nosotros es una responsabilidad que todo ese apoyo que sentimos de ustedes, lo tenemos que trasladar, sacarle el máximo y poder generarlo”, sentenció.

La nueva camiseta acompañará al campeón durante su participación en la temporada 2026/27 de la Liga Nacional de Básquetbol, llevando los colores y la historia reciente de Gimnasia a cada escenario de la Argentina.

Foto: Richy Vargas / El Patagónico.

Foto: Prensa Gimnasia.