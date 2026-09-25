Favarel: "debemos ser competitivos en todos los partidos que juguemos"

El entrenador Pablo Favarel habló este viernes durante la presentación de la camiseta que lucirá Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, defensor del título, cuando este lunes -de visitante ante Lanús- dé comienzo una nueva temporada de la Liga Nacional de Básquet.

Acompañado por su cuerpo técnico, el plantel, dirigentes, funcionarios municipales, entre ellos el intendente de la ciudad Othar Macharashvili, el director rosarino se refirió en la sede del club a la nueva temporada que está a punto de comenzar y brindó sus sensaciones.

“Estamos con las expectativas de la nueva temporada que está a punto de empezar. Sabemos que venimos de un lindo proceso el año pasado, pero eso ya terminó. Tenemos un grupo nuevo, estamos contentos con el grupo que armamos, con los jugadores que faltan, y sobre todo con la expectativa de representar a Gimnasia de la manera que corresponde. De ser competitivos en todos los partidos que juguemos, que al mismo momento, tenemos un montón de jugadores jóvenes y que están lejos de su mejor momento de su carrera, que sigan creciendo”, expresó el DT.

Más adelante, el DT rosarino que dirigirá su segunda temporada en el campeón Gimnasia expresó: “Tenemos un plantel con mucha energía, con deseos de mejorar y de tener otro buen año. Sabemos que estamos en un proceso de construcción, y que también hay un montón de terreno ganado porque está la mitad del equipo que continúa de la temporada pasada, y con la expectativa de que los chicos lleven a Gimnasia a ser un equipo sólido, un equipo que la gente se sienta representada y que sea competitivo en todos los partidos que toque jugar”, sostuvo.

“Nosotros queremos ser competitivos en los dos torneos, no vamos a elegir ninguna de las dos competencias, y para eso, tenemos que ir día a día y partido a partido. Cuanto nos toque la primera parte de la Liga Nacional que es la que viene ahora, nos preparemos para eso. Y cuando nos toque jugar la Champions, en las distintas tres ventanas que tenemos de la primera fase, ahí nos enfocaremos en Biguá, en Pinheiros y lo que venga”, agregó el entrenador rosarino.

Para finalizar, Favarel dejó un mensaje al hincha que va al Socios Fundadores y que seguramente esta temporada volverá a decir presente. “Que nos sigan acompañando, no solo como lo hicieron la pasada temporada sino en estos 38 años que lleva en Liga Nacional, sino que es una gente muy seguidora, no pasa en todas plazas de la Liga. Cuando viajamos a otros lados, no es lo misma gente de Gimnasia que la mayoría clubes de la Liga, y estamos trabajando para que ellos se sientan identificados con nosotros”, sentenció.