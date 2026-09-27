El equipo comodorense venció 6-4 a Marmolería FS de Corrientes y tras siete años se corona campeón del torneo más importante de clubes de futsal que tiene el país.

Flamengo Futsal sumó su segunda estrella de la División de Honor

En una vibrante final y que se definió en los últimos segundos, Flamengo Futsal de Comodoro Rivadavia se consagró este sábado por segunda vez en su historia, campeón de la División de Honor.

El elenco, que dirige Luis Ramos, se impuso en la final por 6-4 a Marmolería FS de Corrientes Capital y de ese modo, volvió a coronarse como lo hizo hace siete años en Rosario.

El partido, se jugó en el estadio Salvador Bonanno del Club Andes Talleres, en Godoy Cruz, Mendoza y fue televisado por YouTube a través del canal de la Confederación Argentina (CAFS) y televisado por la señal de DeporTV. Los árbitros fueron Pablo Vega de Trelew y Sebastián Daluz de Misiones.

El “Fla” abrió el marcador por intermedio de Damián Colivoro, quien a la postre, terminó siendo la figura del juego con tres goles.

El segundo fue con una asistencia de Kevin Jahnsen, para que Gabriel Almonacid, con un fuerte remate aumente en el marcador (2-0).

Flamengo llegó de inmediato al tercero, esta vez a través de Pablo Alvarez, con un potente zurdazo que no pudo contener Axel Corradini.

Sin embargo, el conjunto correntino descontó por intermedio de Juan María “Piru” Carrizo.

El elenco de Chubut se fue al descanso con ventaja de 3-1, y a pocos de comenzado el segundo tiempo, amplió Jahnsen, para que el equipo de Luis Ramos pase a ganar el partido 4-1.

Marmolería FS respondió seguidamente con un tanto de Franco Bustos para achicar la diferencia y ponerse 4-2.

El equipo de la Asociación Correntina se puso a tiro cuando Adrián Acevedo recibió y la mandó al fondo de la red para dejar el partido 4-3. Partidazo en Godoy Cruz.

Y de tanto insistir, Marmolería llegó al empate en los pies de Emiliano Brunetti, que recibió sobre un costado y no perdonó a Alejandro Soto, quien había sacado pelotas claves antes de que llegase la igualdad.

Tras estar tres goles abajo, el “Marmo” llegó 4-4, para darle más emoción a la definición del juego.

Flamengo estuvo a punto de llegar al quinto, pero el remate de Gonzalo Páez, fue muy bien despejado por los pies del arquero Corradini.

Sin embargo, el multicampeón del futsal comodorense en una contra, llegó al quinto gol. Luego de una gran jugada de Jahnsen, la pelota le quedó a Colivoro, quien a falta de 29”, se dio el gusto, segundos después de anotar el sexto y de esa manera liquidar la historia.

Flamengo, que el mes que viene jugará en Esquel el Panamericano de Clubes, cerró de la mejor manera su incursión por Mendoza, logrando nada menos que su segundo título de la División de Honor.

Los jugadores que integraron el equipo de Flamengo fueron los siguientes: Alejandro Soto, Federico Gallardo, Pablo Alvarez, Gabriel Almonacid, Leonel Rain, Gonzalo Páez, Lucas Millaquien, Gabriel Dodds,

Franco Vargas, Leonardo Gallardo, Kevin Jahnsen, Valentino López y Damián Colivoro.

El DT es Luis Ramos, mientras que el cuerpo técnico

se completa con Matías Rojas (ayudante técnico),

Nelly Cuevas (preparadora física), Ulises Cañamero

(recuperador deportivo), Alexis Musiquel (utilero) y

Leonardo Babacic (delegado).

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Síntesis

Flamengo 6 / Marmolería FS 4

Flamengo: Alejandro Soto; Kevin Jahnsen, Pablo Alvarez, Gabriel Dodds y Gabriel Almonacid (fi); Damián Colivoro, León Raín, Franco Vargas, Gonzalo Páez y Valentino López. DT: Luis Ramos.

Marmolería FS: Axel Corradini; José María Carrizo, Diego González, Carlos Gallardo y Franco Bustos (fi): Adrián Acevedo, Alejandro Brunetti, Emiliano Brunetti, Franco Acervis, Iván Chaine y Tiago Machuca. DT: Santiago Machuca.

Goles PT: 9’ Damián Colivoro (F), 13’ Gabriel Almonacid (F), 14’ Pablo Alvarez (F), 16’ José María Carrizo (M).

Goles ST: 1’ Kevin Jahnsen (F), 2’ Franco Bustos (M), 7’ Adrián Acevedo (M), 13’ Emiliano Brunetti (M), 19’ Colivoro (F).

Amonestados: Acevedo (M).

Tarjeta Azul: Gonzalo Páez (F).

Arbitros: Pablo Vega (Trelew) y Sebastián Daluz (Misiones).

Estadio: Salvador Bonanno de Andes Talleres (Godoy Cruz, Mendoza).

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Cuadro de Honor

Delegación más correcta: José Hernández (Paraná).

Valla menos vencida: Don Orione de Mendoza (Damián Rivero y Mauro Di Marco).

Mejor jugador: José María Carrizo (Marmolería FS – Corrientes).

Goleador: Adrián Acevedo (Marmolería FS – Corrientes – 9 goles).

4º Jockey Club (Mendoza).

3º Club Alemán (Mendoza).

2º Marmolería FS (Corrientes).

1º Flamengo Futsal (Comodoro Rivadavia).