El equipo comodorense se mide este sábado desde las 19 ante Don Orione de Mendoza por la final del torneo nacional de futsal que se juega en Trelew.

MyL va por toda la gloria en el Argentino de Clubes C17 Sur

El equipo de MyL Futsal de Comodoro Rivadavia irá este sábado en busca de consagrarse en el Torneo Argentino de Clubes C17 Sur que se disputa en Trelew.

Será cuando se enfrente a partir de las 19 ante Don Orione de Mendoza por la gran final del certamen de fútbol de salón formativo.

El partido, que se jugará en el SUM de la Escuela Nº 196, se podrá ver a través de YouTube por el canal oficial de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS).

MyL, fue uno de los tres clubes representantes en el torneo de la Asociación Promocional de Fútbol de Salón. Los otros dos que compitieron fueron Amigos del Poli -eliminado en octavos de final por MyL- y Camioneros Patagónicos, que se despidió en instancia de cuartos.

En semifinales, el conjunto rojo y blanco dejó en el camino a un peso pesado como lo es Regatas ‘A’ de Mendoza, a quien le ganó por 5-1.

Por su parte, Don Orione, otro de los fuertes equipos que tiene la provincia cuyana, se metió en la final, tras vencer en la otra “semi” a ACBR UTA FC de Caleta Olivia por 4-1.

De esa manera, este sábado a partir de las 17, Regatas ‘A’ y ACBR UTA FC jugarán por el tercer lugar y luego, a las 19, MyL irá en busca de la gloria cuando se enfrente con Don Orione por la gran final.

Los partidos se podrán seguir por YouTube a través del canal de la CAFS.

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Programa

SABADO 26

En SUM de la Escuela Nº 196 – Trelew

17:00 Regatas A vs ACBR UTA FC (3º puesto).

19:00 MyL Futsal vs Don Orione (Final).

Foto: @williams.fotografia.