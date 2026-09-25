El Tribunal de Penas de la CAFS descalificó este viernes del torneo a Municipalidad de San Martín e Independiente Rivadavia , ambos de Mendoza.

Flamengo está en la final de la División de Honor

El Tribunal de Penas de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón informó este viernes de manera oficial que Municipalidad de San Martín e Independiente Rivadavia fueron descalificados del torneo, dejando sin rival a Flamengo de Comodoro Rivadavia y clasificando de manera directa a la final de la División de Honor que se disputa en Mendoza.

Según los motivos del comunicado, Municipalidad de San Martín por suspender el partido a través de su parcialidad, e Independiente por no querer continuar con el encuentro, pese a que estaban las garantías dadas por la organización y presencia policial.

Esto deja sin efecto una de las semifinales donde Flamengo, que eliminó al campeón Jockey Club de Mendoza, esperaba rival.

De esa manera, el equipo chubutense se clasifica directamente a la final, mientras que Club Alemán de Mendoza y Marmolería FS de Corrientes jugarán con horario y cancha a definir, ya que se inhabilita el uso del Polideportivo Torito Rodríguez de la ciudad de San Martín.