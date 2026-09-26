Flamengo busca coronarse en la División de Honor de Futsal

Se mide este sábado ante Marmolería FS de Corrientes por la final del certamen que se juega en Mendoza. El partido dará comienzo a las 22.

Flamengo Futsal de Comodoro Rivadavia irá este sábado en busca de la consagración, cuando juegue por la final de la División de Honor, que se disputa en Mendoza.

Será cuando se mida a partir de las 22 ante Marmolería FS de Corrientes Capital en la definición del torneo más importante a nivel de clubes que tiene el país.

El partido, que se jugará en el estadio del club Andes Talleres, dará comienzo a las 22 y será transmitido por el canal de YouTube de la Confederación Argentina (CAFS) y también por la señal de DeporTV.

El “Fla”, que dirige Luis Ramos, se metió en esta instancia sin jugar ya que no tuvo rival porque el Tribunal de la CAFS descalificó a Municipalidad de San Martín e Independiente Rivadavia, ambos de Mendoza, por los incidentes que se registraron el último jueves en el Polideportivo “Torito Rodríguez” de la ciudad de San Martín.

De esa manera, Flamengo, que en cuartos de final le ganó por penales (5-4) a Jockey Club -quien era el defensor del título-, pasó a “semis” y sin jugar, llegó a esta nueva final donde buscará dejar todo y volverse a Comodoro con la gloria de la División de Honor, torneo que ya ganó en una ocasión (2019 en Rosario).

Por su parte, Marmolería dejó en el camino a Club Alemán de Mendoza -tercero del certamen- a quien derrotó este viernes por 3-1 en la semifinal jugada en la cancha de UNCuyo.

Los jugadores que integran el equipo de Flamengo son los siguientes: Alejandro Soto, Federico Gallardo, Pablo Alvarez, Gabriel Almonacid, Leonel Rain, Gonzalo Páez, Lucas Millaquien, Gabriel Dodds, Franco Vargas, Leonardo Gallardo, Kevin Jahnsen, Valentino López y Damián Colivoro.

El DT es Luis Ramos, mientras que el cuerpo técnico se completa con Matías Rojas (ayudante técnico), Nelly Cuevas (preparadora física), Ulises Cañamero (recuperador deportivo), Alexis Musiquel (utilero) y Leonardo Babacic (delegado).