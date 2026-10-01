Provocó disturbios en una farmacia céntrica y quiso pelear con policías

El hombre se negaba a retirarse, mantenía una actitud hostil y habría desafiado a los efectivos a una riña.

El hecho ocurrió este miércoles por la noche en una farmacia ubicada sobre calle Mitre al 800. La Policía intervino luego de recibir un pedido de presencia por un hombre que protagonizaba disturbios y se negaba a retirarse del establecimiento.

Según el reporte policial, alrededor de las 20:20, un efectivo que se encontraba realizando servicio adicional en la farmacia solicitó la intervención de sus compañeros debido a la actitud hostil del individuo, quien mantenía una alteración del orden en el lugar.

Al arribar los uniformados, intentaron dialogar con el hombre y le solicitaron que depusiera su actitud. Sin embargo, habría hecho caso omiso a las indicaciones y adoptado una conducta hostil, llegando incluso a incitar a una riña con el personal policial.

Ante esta situación, y debido a que continuaba ocasionando disturbios en la vía pública y presentaba falta de coordinación en sus movimientos, los efectivos procedieron a demorarlo y trasladarlo a una dependencia policial, con el objetivo de resguardar su integridad física y la de terceros.