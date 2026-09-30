Pitbull atacó a dos mujeres y apareció muerto con heridas cortantes

Una jubilada de 82 años sufrió una fractura de fémur y otra mujer, de 72, resultó herida en una mano. El animal fue encontrado sin vida en el lugar y la Justicia investiga cómo murió.

Un grave episodio ocurrió en Villa Allende, Córdoba, donde un perro de raza pitbull atacó a dos mujeres y posteriormente fue encontrado muerto con heridas cortantes en distintas partes del cuerpo.

El hecho se registró el martes en una vivienda ubicada sobre calle Barcelona al 1700, en barrio Lomas Sur. Cuando llegó la Policía, encontró a una mujer de 82 años tendida en el suelo y con importantes lesiones en una de sus piernas.

Personal de emergencias constató heridas compatibles con mordeduras y una fractura de fémur en la pierna derecha. Debido a la gravedad del cuadro, la víctima fue trasladada al Hospital de Unquillo, donde quedó internada.

Durante el mismo procedimiento también fue asistida otra mujer, de 72 años, que presentaba una lesión en una de sus manos y debió recibir atención médica.

Mientras se desarrollaba el operativo, los efectivos encontraron al pitbull sin vida. Según la información difundida, el animal presentaba varias heridas cortantes, aunque hasta el momento no se informó oficialmente cómo se produjeron ni qué circunstancias derivaron en su muerte.

El caso quedó bajo investigación para determinar con precisión cómo ocurrió el ataque y qué sucedió posteriormente con el perro.

De acuerdo con medios locales, el mismo animal ya había protagonizado otro episodio en mayo de 2024, cuando habría atacado a una vecina de 60 años y también mordido a su propietario. Tras aquella situación, la Justicia había dispuesto que regresara con sus dueños.