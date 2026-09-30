Fuerte rechazo opositor al fallo de la Corte Suprema sobre la ley de Tierras

La decisión de la Corte Suprema de revocar el fallo que había declarado inconstitucional la derogación de la ley de Tierras generó repercusiones entre legisladores de distintos bloques de la oposición, que volvieron a poner el foco en el DNU 70/2023 y anticiparon que buscarán avanzar en Diputados con su rechazo.

El máximo tribunal dejó sin efecto la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había cuestionado el artículo 154 del decreto firmado por Javier Milei en diciembre de 2023. Ese artículo había derogado la Ley 26.737, que establecía límites para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

Ley de Tierras: qué decidió la Corte

La Corte fundamentó su decisión en una cuestión procesal. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había impulsado la demanda, no contaba con legitimación para promover una acción colectiva en defensa de la soberanía territorial. Por ese motivo, entendieron que tampoco estaba configurado un caso o controversia que habilitara la intervención de la Justicia.

El tribunal aclaró además que su pronunciamiento no implica una definición sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023. Sin embargo, al revocar la sentencia que había frenado la derogación, quedó nuevamente vigente el esquema dispuesto por el Gobierno, por lo que dejaron de regir las restricciones previstas en la Ley de Tierras Rurales.

La Ley 26.737, sancionada en 2011, establecía que la titularidad extranjera no podía superar el 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. También contemplaba límites vinculados con la concentración de tierras en manos de personas de una misma nacionalidad y restricciones específicas para determinadas zonas.

El fallo volvió a abrir, de esta manera, una discusión que el Congreso había dejado inconclusa semanas atrás. El Gobierno había intentado flexibilizar el régimen de tierras extranjeras mediante el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero terminó retirando ese capítulo ante la falta de respaldo suficiente en el Senado.

Fallo de la Corte: críticas de la oposición

Tras conocerse la resolución, el diputado socialista Esteban Paulón reclamó que la Cámara baja convoque a una sesión especial para discutir el DNU 70/2023 y calificó de "vergonzoso" el fallo. El legislador sostuvo que el Congreso debe volver a intervenir sobre una norma que ya fue rechazada por el Senado.

También cuestionó la decisión el diputado del Frente de Izquierda Nicolás del Caño, quien sostuvo que la resolución de la Corte deja nuevamente vigente el artículo 154 del megadecreto y reclamó avanzar en el Congreso contra el DNU. Desde el mismo espacio, Myriam Bregman planteó que la discusión debe trasladarse nuevamente al ámbito legislativo.

En el Senado, la peronista Juliana Di Tullio también cuestionó la resolución y vinculó la decisión judicial con el debate sobre la soberanía territorial. Otros legisladores opositores coincidieron en reclamar que Diputados avance con el tratamiento del DNU, que ya había sido rechazado por la Cámara alta.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, también se expresó en su cuenta de X: "Hace menos de dos meses, miles de argentinos se movilizaron para rechazar la entrega de nuestro territorio y el Gobierno “Nacional” tuvo que retirar su proyecto porque no conseguía los votos en el Senado. Lo que no pudieron conseguir con el Congreso y con el pueblo, ahora pretenden conseguirlo a través del Poder Judicial. Se proponen legalizar la entrega y el saqueo".

El CECIM, por su parte, rechazó públicamente el fallo y cuestionó que la Corte haya considerado que la soberanía territorial no podía ser planteada como un derecho de incidencia colectiva en los términos de la Constitución. La organización había sido la que inició la acción judicial que derivó en el fallo de la Cámara Federal de La Plata ahora revocado.

La resolución de la Corte no cierra, de todos modos, la discusión política sobre el régimen de tierras. El conflicto puede regresar al Congreso, donde la oposición busca reunir los votos necesarios para avanzar sobre el DNU 70/2023 y volver a poner en debate los límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.