Esta cifra representa el mayor número de notificaciones del período 2016–2026. También se notificaron 9.167 nuevos casos de neumonía con un total anual de 122.808.

En lo que va del año, se registraron más de 990 mil casos de enfermedad tipo influenza

El Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) correspondiente a la semana epidemiológica (SE) 37 informó que, entre las SE 34 y 36, se notificaron 71.802 nuevos casos de enfermedad tipo influenza (ETI) y el total registrado en lo que va del año es de 992.803 casos, lo que representa el mayor número de notificaciones del período 2016–2026. Además, se notificaron 9.167 nuevos casos de neumonía con un total anual de 122.808.

Según un informe al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la ETI es un cuadro clínico que presenta fiebre de 38 °C o más, tos y dolor de cabeza acompañados de otros síntomas como dolor de garganta, congestión nasal o dolores musculares. Si bien es el mayor número de notificaciones del citado período, eso puede deberse al adelanto de tres semanas de la temporada de virus respiratorios que se registró este año.

En este sentido, es importante considerar que las notificaciones de ETI se mantuvieron dentro de los niveles de seguridad hasta la SE 9, luego se empezó a registrar un aumento de casos hasta la SE 22, un descenso posterior hasta la SE 32 y desde entonces se registra un ligero repunte semanal en la notificación.

Durante las últimas dos semanas analizadas, también se notificaron 9.167 nuevos casos de neumonía con un total anual de 122.808 casos y una incidencia acumulada de 264,3 por cada 100.000 habitantes. Luego del aumento pico alcanzado en las SE 21 y 22, las notificaciones descendieron y se mantienen desde entonces con ligeras oscilaciones.

En relación con la bronquiolitis en menores de 2 años, se observó un descenso en la curva de casos semanales a partir de la SE 34 y el BEN informó que, desde entonces hasta la SE 36, se registraron 10.329 nuevos casos y en lo que va de 2026, el total acumulado asciende a 108.433 casos, con una incidencia acumulada de 7.497,2 cada 100.000 habitantes. Las notificaciones semanales presentan un descenso marcado de los casos registrados respecto de los años históricos y se ubican en zona de éxito desde la SE 21.

Qué ocurrió con el VSR

En la vigilancia centinela ambulatoria, se notificaron 11 casos de influenza, 22 menos que la semana pasada, con una positividad del 26,2% y predominio de influenza B, a la vez que se detectaron 23 casos positivos de virus sincicial respiratorio (VSR) entre 350 muestras estudiadas durante las últimas cuatro semanas.

Las detecciones de VSR fueron esporádicas hasta la SE 20 y, a partir de la SE 24, se comenzó a observar una tendencia de aumento que continúa siendo de baja magnitud, mientras que, con relación al SARS-CoV-2, no se registraron casos entre las 165 muestras procesadas.

En cuanto a la vigilancia de infección respiratoria aguda grave (IRAG) en pacientes internados, en las últimas cuatro semanas analizadas se notificaron 297 casos positivos de VSR entre 892 casos estudiados para los tres virus priorizados. Le siguieron influenza, con 47 casos, y SARS-CoV-2, con 6. Además, se notificaron 4 codetecciones de SARS-CoV-2 y VSR, y 1 de influenza y VSR.

El Ministerio de Salud de la Nación recuerda que la vacunación es la herramienta principal para reducir complicaciones, hospitalizaciones y muertes en los grupos con mayor riesgo. En este sentido, se encuentra disponible la vacuna contra el VSR para embarazadas que se encuentren transitando las semanas 32 a 36 (inclusive) de gestación en el Calendario Nacional de Vacunación.