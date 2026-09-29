Ascenso: detuvieron a un futbolista en Mendoza por gestos racistas

Ocurrió en el cruce del Torneo Regional Federal Amateur entre Montecaseros y Atlético Palmira. El jugador pasó la noche en la comisaría.

El fútbol argentino volvió a quedar en el centro de la escena por un grave episodio de discriminación. Durante el partido disputado el domingo entre Montecaseros y Atlético Palmira, correspondiente al Torneo Regional Federal Amateur, el delantero Facundo Reveco terminó detenido tras realizarle gestos racistas a un rival brasileño en pleno campo de juego.

El hecho ocurrió cuando el atacante del equipo visitante, de 26 años, gesticuló imitando los movimientos de un mono hacia el futbolista Antonio Ponte Lourenco. Aunque las autoridades arbitrales no advirtieron la maniobra o prefirieron no sancionarla en el momento bajo el viejo lema de que "queda en la cancha", la situación dio un giro drástico una vez que concluyó el compromiso.

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Al finalizar el encuentro, el fiscal Oscar Sívori dispuso la inmediata aprehensión de Reveco. El futbolista fue trasladado a la Comisaría 55ª de Mendoza, donde permaneció la noche privado de su libertad mientras se le iniciaba un proceso contravencional por incitación a la violencia y gestos discriminatorios, hasta que finalmente recuperó la marcha libre durante la mañana del lunes.

La intervención judicial generó una fuerte reacción institucional por parte de Atlético Palmira. A través de un comunicado oficial, la dirigencia aurinegra cuestionó el procedimiento del Ministerio Público Fiscal de San Martín al exigir imparcialidad e igualdad ante la ley. Además, desde el club acusaron que Erik Pontes, jugador del equipo rival, habría realizado gestos obscenos hacia sus dirigentes sin recibir ningún tipo de penalización ni sanción judicial.

A la espera del avance de las actuaciones legales y los descargos correspondientes, la AFA y los organismos de seguridad analizarán los informes para determinar qué tipo de sanción deportiva le cabrá al delantero.