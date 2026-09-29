Gino Balbo: "tengo que dar más en la defensa"

El escolta de Gimnasia fue el segundo goleador del equipo en el triunfo ante Lanús. Marcó 15 tantos con 5/6 en tiros de tres puntos.

El santafesino Gino Balbo tuvo un gran debut con la camiseta de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, que arrancó con un sólido triunfo ante Lanús por 92-74, en una nueva edición de la Liga Nacional de Básquet.

El escolta de 20 años, que viene de jugar la Liga Argentina en Santa Paula de Gálvez, analizó el triunfo logrado por el defensor del título en el “Antonio Rotili”.

“Tenemos muchas cosas por mejorar. Tuvimos una pretemporada durísima, y creo que las patas se ven. Queda mucho, esto recién arranca y siempre aportando en lo que pueda. Como dice Pablo (Favarel) en la parte de atrás de la defensa es donde tengo que dar más y lo tengo que mejorar”, sostuvo.

El joven basquetbolista de 1,90 metro de estatura entró a la cancha y no le tembló para nada la mano a la hora de meterla de tres puntos, ya que anotó 5/6 desde esa distancia.

“En ataque, Pablo sabe de lo que puedo dar, pero en defensa tengo mucho por mejorar y mucho más físicamente. Así que estoy laburando mucho para poder mejorarlo”, sostuvo.

Gino no oculta su satisfacción por haber dado el gran salto de la Liga Argentina a la Liga Nacional y nada menos jugando para el último campeón.

“Esto es un sueño, fue muy rápido de pasar de la Liga Argentina a la Liga Nacional, pero bueno, costó la decisión, y estoy muy agradecido. Ahora, a seguir entrenando y a dar lo mejor de mí”, sentenció Balbo quien firmó con el “Verde” un contrato por tres temporadas.

Balbo, quien luce la camiseta número 88, el mismo número que uso temporadas atrás el pívot Pablo Orlietti, terminó el juego con 15 puntos, con 3 rebotes, 2 recuperos y tuvo una sola pérdida en los 17’31” de juego, donde cometió tres faltas.