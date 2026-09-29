El campeón aplastó de visitante a Lanús 92-74. Marcos Chacón fue el goleador con 28 puntos.

Gimnasia tuvo un debut demoledor en la nueva edición de la Liga

Con un básquetbol de gran nivel, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia aplastó a Lanús por 92 a 74 en el partido inaugural de la temporada 2026-27 de la Liga Nacional (LNB).

El encuentro, que se jugó en el Microestadio Antonio Rotili, tuvo el arbitraje de Fabricio Vito, Raúl Sánchez y Ezequiel Macías, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 12-26, 27-52 y 45-73.

Desde el comienzo, Gimnasia fue el que tomó la iniciativa del encuentro. Con una fuerte defensa, recuperando balones, y metiéndola desde distintos puntos de la cancha, se fue ganador los primeros 10 minutos por 14 (12-26).

En ese contexto, lució el trabajo del base Emiliano Toretta trasladando con el acierto el balón, asistiendo a sus compañeros, lo mismo que Martiniano Dato. Y en la pintura, Carlos Rivero se hacía fuerte marcando y tomando rebotes, al igual que Obi Okafor,

En el segundo cuarto, Gimnasia siguió con la misma energía. No aflojó para nada a la hora de atacar, y con un Marcos Chacón encendido desde la línea de tres, el campeón de la Liga Nacional comenzó a alejarse en el marcador. Metió un parcial de 26-15 para irse a los vestuarios con ventaja de 25 (27-52).

A poco de iniciado el tercer cuarto, Gimnasia sacó 32 de ventaja (32-64 con un triple de Toretta).

Sin embargo, Lanús, metió un parcial de 12-0 para achicar la diferencia y ponerse a 20 (48-68), con un par de libres de Christian James.

Pero hasta allí llegó la reacción del local, porque Gimnasia volvió a tomar el control del juego, y con un ajuste de marcas, castigando desde afuera, tomando rebotes, robando balones y asistiendo, recuperó la ventaja para irse al último cuarto arriba por 28 (45-73).

En el último cuarto, y ya con la desesperación del local, Gimnasia manejó con tranquilidad los últimos pasajes del juego. El juvenil Gino Balbo también estuvo con la mano caliente a la hora de anotar de tres, y ya con el partido definido, el entrenador Pablo Favarel hizo ingresar a Ciro Melo y a Natalio Santacroce para que sumen buenos minutos de Liga.

En Gimnasia, la rompió Chacón, quien el goleador del partido con 28 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias, con 5/7 en tiros de tres puntos.

Lo escoltó Balbo con 15 tantos y también 5/6 en triples, mientras que el pívot Carlos Rivero terminó el juego con 13 unidades, 5 rebotes y 6-7 en dobles.

Toretta, quien es uno de los capitanes del equipo anotó 8 puntos y repartió 10 pases gol (el equipo dio 26 asistencias).

En el campeón de la Liga Argentina, su mejor hombre en ofensiva fue su pívot Martín Franchino con 23 puntos, 10 rebotes y 3 recuperos. Seguido de James con 17 tantos, mientras que 11 anotó Edgar Merchant.

Ahora, Gimnasia se trasladará hasta Mar del Plata, para visitar este miércoles a Peñarol en lo que será su segunda presentación por la nueva temporada de la LNB.

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Síntesis

Lanús 74 / Gimnasia 92

Lanús (12+15+18+29): Lucas Andújar 6, Melvin Johnson 10, Christian James 17, Fabián Ramírez Barrios 0 y Martín Franchino 23 (fi); Robert Whitfield 0, Edgar Merchant 11, Alejo Sacchi 7 y Joaquín Céliz 0. DT: Juan Manuel Anglese.

Gimnasia (26+26+21+19): Emiliano Toretta 8, Felipe Inyaco 3, Martiniano Dato 8, Obiajulum Okafor 7 y Carlos Rivero 13 (fi); Marcos Chacón 28, Sebastián Carrasco 0, Benjamin Stevens 8, Valentín Forestier 2, Gino Balbo 15, Ciro Melo 0 y Natalio Santacroce 0. DT: Pablo Favarel.

Parciales: 12-26, 27-52 y 45-73.

Arbitros: Fabricio Vito, Raúl Sánchez y Ezequiel Macías.

Estadio: Microestadio Antonio Rotili.

Foto: AdC.