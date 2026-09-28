Lo visita este lunes desde las 22:05 por el partido inaugural de una nueva temporada de la Liga Nacional de Básquet. Transmite TyC Sports.

Gimnasia inicia la defensa de su título frente a Lanús

El base chileno Sebastián Carrasco comienza su segunda temporada en el campeón. Foto: Prensa Gimnasia.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, campeón defensor, visitará este lunes a Lanús, en el partido que pondrá en marcha una nueva edición de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugará en el microestadio Antonio Rotili, dará comienzo a las 22:05 y será televisado por la señal de TyC Sports. Los árbitros serán Fabricio Vito, Raúl Sánchez y Ezequiel Macías.

Tras una intensa pretemporada de cinco semanas, y dos juegos amistosos en Puerto Aysén con triunfos ante Leones de Quilpué -el campeón chileno-, Gimnasia iniciará fuera de casa la defensa del título logrado con total autoridad en la anterior edición.

Para esta nueva temporada, en el “Verde” llegaron el escolta chileno Felipe Inyaco, el alero bahiense Valentín Forestier, el ala pívot estadounidense Obiajulum Okafor, el pívot irlandés-canadiense Benjamin Stevens -se sumó la última semana-, y los juveniles Gino Balbo, Segundo Lasarte y Yoscar Dinza.

Mientras que los que siguen del equipo campeón son Emiliano Toretta y Martiniano Dato -ambos flamantes capitanes del equipo-, Marcos Chacón, Carlos Rivero, Jesús Centeno -que se recupera de una lesión- y los juveniles del club Natalio Santacroce y Ciro Melo.

Además, para noviembre es esperado el ala pívot Anyelo Cisneros, también jugador del anterior proceso, mientras que se aguarda por el arribo del pívot senegalés Amar Sylla.

Se fueron Mauro Cosolito y Federico Grun -ambos a Platense-, Bryan Carabalí -fichó para Atenas de Córdoba-, mientras que Kenneth Horton se retiró de la actividad.

Además, dentro del cuerpo técnico, la única modificación que hubo fue el arribo del preparador físico Lucio Maldonado en lugar de Juan Ercoreca. El resto del staff, que tiene como DT a Pablo Favarel, siguen en sus puestos. Es decir que continúan Guido Lombardi y Gustavo Sapochnik como sus asistentes técnicos y el utilero Marcelo Guitín.

De esa manera, Gimnasia jugará su 38ª temporada de manera seguida, destacando que este año, tendrá que afrontar la Basketball Champions League Americas (BCLA), certamen que jugará por primera vez y lo hará a partir de diciembre.

Por su parte, Lanús, también jugó un par de amistosos. Primero le ganó a Oberá de Misiones y luego perdió frente a La Unión de Formosa.

El entrenador del “Granate” es Manuel Anglese y cuenta con los siguientes jugadores:

Juan Ignacio Brussino, Lucas Andújar, Fabián Ramírez Barrios, Martín Franchino, Robert Whitfield -de breve paso por Gimnasia-, Christian James, Lazar Nekic, y Junior Merchant y Melvin Johnson.

El último campeón de la Liga Argentina se completa con Alejo Sacchi, Tiziano Prome, Santiago Casavalle y Federico Helale.

En cuanto a las iniciales para este primer juego, el local podría salir con: Brussino, Whitfield, James, Ramírez Barrios y Merchant.

El “Verde”, mientras tanto, podría salir con Toretta, Inyaco, Dato, Okafor y Stevens o Rivero.

Luego de este partido, Gimnasia se dirigirá a Mar del Plata, para visitar el miércoles -a las 20:30- a Peñarol.