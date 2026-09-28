La actividad se desarrolló en La Fede, Petroquímica, como así también en el gimnasio de la Universidad de Aysén, en Coyhaique, Chile.

El torneo ACRB-Liga Integración tuvo acción en Comodoro y en Coyhaique

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Con un programa que tuvo un total de 14 partidos, el fin de semana se desarrolló en la región y en el sur de Chile, una nueva fecha del torneo formativo ACRB-Liga de Integración Binacional de Básquet.

La actividad del sábado se desarrolló en el gimnasio Diego Simón de Federación Deportiva, mientras que el domingo, hubo actividad en el gimnasio Cemento Comodoro del club Petroquímica, como así también en el gimnasio de la Universidad de Aysén, en Coyhaique, Chile.

A continuación se detallan todos los resultados que se registraron el fin de semana por una nueva fecha del torneo ACRB-Liga de Integración Binacional.

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Panorama – Comodoro Rivadavia

SABADO 26

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

- La Fede Deportiva 74 / Comisión de Actividades Infantiles 66 (Mini M).

- La Fede Deportiva 94 / CAI 23 (Infantiles M).

- La Fede Deportiva 100 / CAI 15 (Cadetes M).

- La Fede Deportiva 97 / CAI 44 (Juveniles M).

DOMINGO 27

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

- Petroquímica 0 / Gimnasia y Esgrima 0 (Infantiles F).

- Petroquímica 35 / Gimnasia y Esgrima 59 (Cadetes F).

En el gimnasio “Municipal Ex-PAE / Pico Truncado”

- Escuela Pico Truncado 6 / Náutico Rada Tilly 71 (Mini F).

- Escuela Pico Truncado 14 / Náutico Rada Tilly 56 (Infantiles F).

- Escuela Pico Truncado 22 / Náutico Rada Tilly 71 (Cadetes F).

- Escuela Pico Truncado 28 / Náutico Rada Tilly 34 (Juveniles F).

Panorama – Coyhaique

SABADO 26

En el gimnasio “Universidad Aysén”

- Legiones Athletic 7 / La Fede Deportiva 65 (Cadetes F).

- Legiones Athletic 19 / La Fede Deportiva 63 (Juveniles F).

DOMINGO 27

En el gimnasio “Universidad Aysén”

- Club Básquetbol Coyhaique 33 / La Fede Deportiva 36 (Cadetes F).

- Club Básquetbol Coyhaique 33 / La Fede Deportiva 39 (Juveniles F).