El judo disfrutó del tradicional torneo municipal

En el Gimnasio municipal Nº3, se llevó adelante el certamen que convocó a más de 160 competidores.

Con una gran participación de judocas en el Gimnasio municipal Nº 3 se realizó el torneo municipal de Judo. En el que, además de las escuelas municipales de Comodoro, compitieron deportistas invitados de Caleta Olivia.

La jornada comenzó con un encuentro destinado pequeños deportistas pertenecientes a las categorías pre promocional y luego se disputaron una gran cantidad de combates en las divisiones seniors y veteranos. En el certamen estuvo presente Martín Gurisich, a cargo de la Dirección General de Deportes.

Los pequeños judocas con este tipo de competencia adquieren sus primeras experiencias en un tatami reglamentario, en tanto que los más grandes siguen sumando experiencia en la modalidad lucha.

En el torneo compitieron integrantes de las escuelas: Gimnasio Municipal 4, Gimnasio Municipal 3, Gimnasio Municipal 2, Gimnasio Municipal 1 y el club Huergo. Además de las invitadas Dojo Marcos Garnica, profesor Víctor Oyarzo, Dojo Kyuzo, profesor Jonathan Díaz y Dojo Sonkei, con su referente Irene Grodski.

El certamen fue organizado por las escuelas municipales de Comodoro con sus referentes Aldana Smart y Doris Grant. Se sumaron los profesores; Florencia Fernández, Kiara Fernández (Club Ingeniero Huergo), Lucas Fernández (Gimnasio Municipal 4) y Alan Elgueta (Gimnasio Municipal 1), Cristian Fresco (Gimnasio Municipal 2), Carlos Vásquez (Gimnasio Municipal 3), Verónica Roqui (Gimnasio Municipal 3), Maximiliano Pintos (Gimnasio Municipal 3), Denis Campos (Gimnasio Municipal 1), Abril Ruay (Gimnasio Municipal 1).