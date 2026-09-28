Marcos Fernández, Luis Martínez y Enrique Pritchard dominaron en la modalidad FBI

Durante una soleada y apacible mañana y tarde del sábado pasado, en un marco que superó los 14 participantes, el Círculo de Caza Mayor General Lagos continuó con la serie de torneos de la popular disciplina FBI. Esta vez el torneo denominado “El Nuevo Coyote Pesca” coincidió con el tercer evento de la modalidad FBI. Los ganadores que tuvo la jornada fueron Marcos Fenández, Luis Martínez y Enrique Pritchard.
Con cuarenta disparos totales distribuidos en 8 series despertaba la curiosidad sobre quien de los participantes se iba a mantener mejor con el correr de las fechas. La categoría de Pistolas fue dividida en dos: Miras Abiertas y Holográficas (Optics) donde a esta última concurrieron tres participantes a diferencia de la primera fecha mucho más concurrida.
De todos los deportistas, dos lograron los 40 impactos en los blancos. Primero los obtuvo Aldo Chinni que desde temprano sorprendía a todos. Luego Marcos Fernández no lograba los 40 a la primera oportunidad, obteniéndolos mediante la opción del reenganche en la categoría de pistola con miras abiertas. Ambos deportistas quedaron con 40 impactos, definiéndose el desempate por puntos a favor de Fernández.
La categoría que más deportistas agrupó fue la de miras abiertas, donde como se adelantara Marcos Fernández obtuvo el primer puesto sobre Chinni mediante desempate por puntos, siendo ambos las personas con más impactos de la fecha. También de excelente participación le siguió el grupo de los 37 impactos. Allí se agruparon Franco Rivero, Erito Dos Santos, Enrique Pritchard y José Barbetta.
Barbetta aún se está recuperando de una fractura de su mano izquierda. Un poco más atrás con 32 impactos se ubicó Matías Fernández, seguido por Sergio Carreño con 30 y Alejandro Lucero cerrando con 30 impactos pero con 7 puntos menos.
Por el lado de las Pistolas con miras holográficas solo Luis Martínez volvió al triunfo con 39 impactos, seguido muy de cerca por Jorge Altuna con 38. Un poco más atrás se ubicó Carlos Relly con 37.
Por el lado de los revólveres la participación no fue tan abundante pero igual se vieron lindos ejemplares de Smith & Wesson y Manurhin.
Enrique Pritchard obtuvo 39 impactos, posición que se definió su favor por sobre los 31 impactos de Jorge Altuna.
Así fue como esta vieja modalidad de los agentes del FBI ahora se transformó en una disciplina civil de alta competencia pero apta para todos los legales tenedores de pistolas semiautomáticas y revólveres de grueso calibre.
De esta manera el Círculo de Caza vuelve al ruedo con el FBI con una serie de torneos 2026, ampliando el espectro deportivo del tiro comodorense que podrá participar en esta popular disciplina que ha llegado para quedarse.
POSICIONES FINALES DEL 4º TORNEO FBI 2026
DIVISION PISTOLA MIRAS ABIERTAS
- Marcos Fernández 40 impactos / 185 puntos
- Aldo Chinni 40/168
- Franco Rivero 37/168
- Eirito Dos Santos 37/167
- Enrique Pritchard 37 / 165
- José Barbetta 37/159
- Matías Fernández 32/119
- Sergio Carreño 30/129
- Alejandro Lucero 30/122
DIVISION PISTOLA MIRAS HOLOGRÁFICAS (Optics)
- Luis Martínez 39 / 184
- Jorge Altuna 38/158
- Carlos Relly 37 / 184
DIVISION REVOLVER
- Enrique Pritchard 39 impactos / 184 puntos
- Jorge Altuna 31 / 125
RANKING A CUATRO FECHAS
Pistola, Miras Abiertas
Fernández 154 impactos, Pritchard 150, Rivero 149, Barbetta 148, Carreño 143, Chinni 113, Dos Santos 110, Vázquez 105, Purtscher 76, Fernández M. 72, Kraser 64, Lecumberri 34, Lucero 33, Ortíz 30, Curi 27, Cusumano 22, Nadini 12, Schemeisser 6
Pistola Optics
Martínez 157 impactos, Relly 147, J. Altuna 110, Gaitán 77, J.L. Altuna 40
Revólver
Pritchard 155 impactos, J. Altuna 95, Gaitán 62, Lecumberri 25, Curi 20, Nadini 0.