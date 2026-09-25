El certamen se desarrollará a partir de las 11 en el Círculo de Caza Mayor General Lagos. Serán ocho series a una distancia de 15 metros.

El Tiro tiene este sábado la Copa Challenger de la modalidad FBI

Para este sábado, desde las 11, el Círculo de Caza Mayor General Lagos no se olvida de los tiradores que no desean participar en disciplinas tan complejas y móviles como el Tiro Práctico o que tampoco desean perder días de posibilidad de competencia.

Para esta oportunidad y desde mayo, se revivió un viejo clásico con el auspicio de El Nuevo Coyote Pesca, como lo es la modalidad FBI.

Serán 8 series a una distancia de 15 metros y el CCMGL convoca a los interesados para el horario antes mencionado. A las 15, mientras tanto, finalizarán las inscripciones y a las 16 finalizará el torneo.

Antiguamente los agentes del FBI habían ideado una manera de practicar tiro defensivo con sus revólveres del 38 spl. ó .357 magnum de cañón corto. Rápidamente muchos aficionados de la República Argentina le encontraron el atractivo deportivo redactándose un reglamento y bajo una modalidad civil se difundió por todos los polígonos. Actualmente se dispara a siluetas no humanas y con pistolas y revólveres de doble acción.

Esta disciplina no es nueva para el club y desde el 2024 que no se organizaba. Esta vez con algunas pequeñas adaptaciones reglamentarias según las características de las canchas, las pistolas y revólveres de grueso calibre podrán rugir a su gusto disparando 5 tiros en menos de 4.2 segundos por serie.

A diferencia de otras disciplinas, el ganador se define por cantidad de impactos en zonas puntuables y el puntaje sirve para los desempates.

Durante mayo en la división más popular de pistolas con miras abiertas, Kevin Purtscher con 39 impactos obtuvo el primer puesto desempatando por puntos con Enrique Pritchard. Posteriormente en junio, Franco Rivero pulverizó a todos con unos 40 impactos. Las pistolas con miras holográficas también estuvieron a la orden del día con un Jorge Luis Altuna obteniendo la totalidad de los impactos posibles, 40 al igual que Luis Martínez, definiéndose por puntos. En la segunda fecha, Luis Martínez tuvo su revancha y alcanzó los 40 impactos.

Los revólveres también participaron y Enrique Pritchard obtenía 37 impactos y superaría a Jorge Altuna por 7 impactos. En la segunda fecha, Enrique Pritchard se superaría a sí mismo llegando a los 40 impactos.

La tercera fecha arrojaría sorpresas en la división de miras abiertas, con un Marcos Fernández intratable que obtendría la totalidad de los impactos por sobre Sergio Carreño que a solo un impacto aunque con varios puntos menos.

En miras holográficas, Javier Gaitán volvía al triunfo con la totalidad de los impactos posibles, dos más que su inmediato perseguidor Luis Martínez.

En revolver la situación se mantuvo constante, volviendo a ganar Enrique Pritchard con 38 impactos, bastantes más que su perseguidor, Jorge Altuna con 34 impactos.

RANKING A TRES FECHAS

Pistola, Miras Abiertas

Fernández 114 impactos, Pritchard 113, Carreño 113, Rivero 112, Barbetta 111, Vázquez 105, Purtscher 76, Dos Santos 73, Chinni 73, Kraser 64, Fernández 40, Lecumberri 34, Ortíz 30, Curi 27, Cusumano 22, Nadini 12, Schemeisser 6, Lucero 3.

Pistola Optics

Martínez 118 impactos, Relly 110, Gaitán 77, J. Altuna 72, J. L. Altuna 40.

Revólver

Pritchard 116 impactos, J. Altuna 64, Gaitán 62, Lecumberri 25, Curi 20, Nadini 0.