El Municipio destinará los fondos de la Expo Deportes a obras de infraestructura deportiva

La decisión responde a una propuesta elevada por dirigentes de distintas disciplinas al presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, para priorizar el Albergue y el Hotel Deportivo.

El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, dispuso reorientar los fondos previstos para la organización de la Expo Deportes 2026 hacia las obras de infraestructura deportiva que la ciudad tiene en ejecución, entre ellas el Albergue y el Hotel Deportivo. La medida surge luego de que dirigentes de distintas asociaciones, federaciones e instituciones deportivas se reunieran con el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, para plantear una propuesta en ese sentido.

Del encuentro participaron Mario Sosa (pruebas combinadas), Valeria Arias (atletismo), Daniel Albarracín (rugby), Gustavo Camino (futsal), Rodrigo Salas (básquet), Carlos Echeveste (hockey), Gustavo Rasgido y María Eugenia Rodríguez (vóley). Al término de la reunión, Mario Sosa actuó como vocero del grupo para resumir lo conversado con Martínez.

Tras conocer las sugerencias planteadas por los dirigentes, el intendente tomó la decisión de dar curso a la iniciativa. “Cuando los propios dirigentes deportivos deciden priorizar las obras por sobre un evento, es una muestra de compromiso que este municipio no puede dejar de acompañar. Probablemente, vamos a destinar esos fondos al Albergue y al Hotel Deportivo, porque son obras que le van a servir a Comodoro para potenciar el deporte de manera concreta y duradera”, expresó Macharashvili.

Por su parte, Sosa había señalado que la propuesta atendió “a los costos que demanda la Expo Deportes en relación a las otras ediciones” y a las “necesidades crecientes de obras de infraestructura que tiene la ciudad”. El dirigente también planteó impulsar este año el Desfile del Deporte, como expresión de la comunidad deportiva de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y la región.

“Sabemos los costos que tiene la Expo Deportes, son costos muy altos y en Comodoro no estamos en condiciones de gastar una millonada de pesos en algo que valoramos como deportistas y dirigentes, pero hoy hace falta dinero en otras obras que no deben ser descuidadas”, había dimensionado Sosa tras el encuentro con Martínez.

Comodoro Deportes y el municipio avanzarán en los próximos días en la instrumentación de la medida junto a las entidades deportivas involucradas.