Se programó nueva fecha del torneo ACRB-Liga Integración

Este sábado hay acción en La Fede, mientras que el domingo, se jugará en Petroquímica y Pico Truncado. También se jugará en Coyhaique, Chile.

El fin de semana se jugará una nueva fecha del torneo ACRB-Liga integración Binacional de Básquet “José ‘Pepe’ Bova”, en categorías formativas y en ambas ramas.

En ese contexto, la actividad tendrá lugar en el gimnasio Diego Simón de Kilómetro 3, la cancha de La Fede, donde se jugarán cuatro partidos en varones.

El domingo, mientras tanto, se disputarán dos encuentros en femenino en el gimnasio Cemento Comodoro del club Petroquímica, mientras que en Pico Truncado, la programación también tendrá partidos solamente de mujeres.

Además, en el gimnasio de la Universidad de Aysén, en Coyhaique, Chile, se jugará una nueva jornada, en femenino, con la presentación de La Fede Deportiva que visitará a Legiones Athletic y Club Básquetbol Coyhaique.

Por otra parte, el último martes y por la categoría Mini Femenino, Gimnasia superó de visitante a Náutico Rada Tilly por 53 a 39.

Programa – Comodoro Rivadavia

SABADO 26

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

14:30 Mini (M): La Fede Deportiva vs Comisión de Actividades Infantiles. Arbitros: Juan Carlos Pérez y Axel Catalán.

16:00 Infantiles (M): La Fede Deportiva vs CAI. Arbitros: Leandro Aguirre y Juan Carlos Pérez.

17:30 Cadetes (M): La Fede Deportiva vs CAI. Arbitros: Leandro Aguirre y Axel Catalán.

19:00 Juveniles (M): La Fede Deportiva vs CAI. Arbitros: Leandro Aguirre y Axel Catalán.

DOMINGO 27

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

16:00 Infantiles (F): Petroquímica vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: Rodrigo Reyes y Mario Contrera.

17:30 Cadetes (F): Petroquímica vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: Rodrigo Reyes y Mario Contrera.

En el gimnasio “Municipal Ex–PAE / Pico Truncado”

14:30 Mini (F): Escuela Pico Truncado vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Emilio Moraga y Angela Barraza.

16:00 Infantiles (F): Escuela Pico Truncado vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Angela Barraza y Emilio Moraga.

17:30 Cadetes (F): Escuela Pico Truncado vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Angela Barraza y Franco Alancay.

19:00 Juveniles (F): Escuela Pico Truncado vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Franco Alancay y Angela Barraza.

Programa – Coyhaique

SABADO 26

En el gimnasio “Universidad Aysén”

17:30 Cadetes (F): Legiones Athletic vs La Fede Deportiva (*). Arbitros: Vicente Caiguan y Claudio Jara.

19:00 Juveniles (F): Legiones Athletic vs La Fede Deportiva (*). Arbitros: Vicente Caiguan y Claudio Jara.

DOMINGO 27

En el gimnasio “Universidad Aysén”

10:00 Cadetes (F): Club Básquetbol Coyhaique vs La Fede Deportiva (*). Arbitros: Henri Caiguan y Valentina Molina.

11:30 Juveniles (F): Club Básquetbol Coyhaique vs La Fede Deportiva (*). Arbitros: Henri Caiguan y Valentina Molina.

Con planilla oficial de juego.