Será el que jugarán desde las 20 en Rada Tilly, el local Náutico y Gimnasia. El partido corresponde a la categoría Mini Femenino.

El torneo ACRB-Liga Integración sigue este martes con un partido

Este martes desde las 20 se disputará un partido de la categoría Mini Femenino, que corresponde al torneo ACRB-Liga Integración Binacional de Básquet “José Pepe Bova”.

En ese contexto, Náutico Rada Tilly recibirá a Gimnasia y Esgrima, en partido que será controlado por los árbitros Facundo Iza y Juan Atencio.

Por otra parte, la semana pasada se jugaron dos partidos por la categoría Primera división, correspondiente al torneo Clausura, que organiza la ACRB.

En ese contexto, en mujeres, La Fede Deportiva logró un claro triunfo ante Petroquímica por 73-24, que le permite seguir en lo más alto del campeonato. Luciana Acuipil comandó la ofensiva del “Bordó” con 18 puntos, 6 asistencias e igual número en recuperos. Mientras que Fernanda Illesca aportó 13 tantos. En el “Verdolaga”, su mejor jugadora fue la pívot Claribel Reynoso con 11 unidades y 13 rebotes.

El último viernes en Primera, pero en varones, Náutico Rada Tilly logró un holgado triunfo ante Gimnasia por 80-55 y se encuentra en lo más alto del certamen.

En el “Aurinegro” , brilló el pívot Diego Romero, autor de 12 puntos y 17 rebotes, mientras que Yamil Jasin, con 17 tantos, resultó el máximo anotador del juego. Además, Pablo Soto Solís marcó 10 tantos y bajó 10 rebotes.

En el “Verde”, el mejor resultó el interno Ciro Melo, con 13 unidades y 9 rebotes, escoltado por el tandilense Segundo Lasarte con 10 puntos, 5 rebotes y una tapa.

Por otra parte, el juego del domingo, entre Comisión de Actividades Infantiles y Petroquímica se suspendió por las condiciones climáticas en la ciudad.

Cabe destacar que los partidos de Primera Masculino, corresponden a la Etapa Asociativa Prefederal 2026.

Programa

MARTES 22

En Náutico Rada Tilly

20:00 Mini (F): Náutico Rada Tilly vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: Facundo Iza y Juan Atencio.

Panorama

JUEVES 17

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

- La Fede Deportiva 73 / Petroquímica 24 (Primera F).

VIERNES 18

En Náutico Rada Tilly

- Náutico Rada Tilly 80 / Gimnasia 55 (Primera M).

DOMINGO 20

En Comisión de Actividades Infantiles.

-CAI vs Petroquímica (Primera M) – suspendido.