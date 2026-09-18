La Liga Nacional de Básquetbol presentó la temporada 2026/27

La renovada identidad de la LNB, LFB, LAB, LDB y los anuncios vinculados a sus socios audiovisuales y tecnológicos, y el reconocimiento a referentes históricos formaron parte de la presentación.

La Liga Nacional de Básquetbol presentó oficialmente su temporada 2026/27, en un encuentro que reunió a dirigentes, representantes de los clubes, directivos de ligas hermanas de la región, sponsors, medios de comunicación, invitados especiales y referentes históricos de la competencia.

El lanzamiento marcó el comienzo de una nueva etapa para la LNB, que afrontará la próxima temporada con una identidad renovada y una propuesta que busca recuperar parte de la esencia histórica de la competencia para proyectarla hacia el futuro. En el evento conducido por Leo Montero, se dio a conocer el nuevo rebranding de las ligas y se presentó el video oficial de la temporada 2026/27.

También tuvo un espacio destinado a los principales lineamientos institucionales. Eduardo Tassano, presidente de la Asociación de Clubes, participó mediante un mensaje institucional.

"Es un verdadero honor darles la bienvenida formal al lanzamiento de la temporada 2026/27 de las competencias de la Asociación de Clubes de Básquetbol. Hoy no solo inauguramos un nuevo calendario deportivo; renovamos el compromiso con el desarrollo integral de nuestro deporte en cada rincón del país. Quiero destacar el incansable trabajo de cada club y su dirigencia. Además de agradecer el gran esfuerzo que hacen día a día a jugadoras y jugadores, cuerpos técnicos, árbitros, integrantes de mesa de control y a todo el personal que aportan su profesionalismo para el desarrollo del espectáculo", aseguró Tassano.

"Además queremos agradecer profundamente a las marcas y patrocinadores que confían en nuestro proyecto y nos acompañan año a año para fortalecer nuestra estructura deportiva. Asimismo, reconozco el trabajo de los medios de comunicación de toda la Argentina por llevar la información de cada juego a las casas de los amantes del básquet", cerró el presidente de AdC.

Por su parte Gerardo Montenegro, director de Comunicación y Audiovisual de AdC, presentó las renovaciones de los acuerdos con TyC Sports y DirecTV para LNB, y Basket.tv para la Liga Nacional, LFB, LAB y LDB.

"Estamos orgullosos de seguir con nuestro vínculo histórico con TyC Sports. Es un socio estratégico que acompaña a la LNB a lo largo de su existencia. Además nuestras competencias van a continuar en Basket.tv. Todo el contenido de LNB, LFB, LAB y LDB tendrán las transmisiones en vivo para que los hinchas de nuestros clubes puedan ver a sus equipos en cada presentación", expresó Gerardo Montenegro.

La presentación contó con la participación de Carlos Fridman, gerente general de TyC Sports, como parte del bloque dedicado a los socios audiovisuales de la AdC. Javier Tebas Llanas, director de Basket.tv, profundizó en la consolidación regional de la plataforma, y detalló avances en parámetros técnicos y operativos en lo que serán las transmisiones de la nueva temporada.

Para cerrar, Montenegro detalló: "Estamos comenzando un camino de identidad propia en tecnología y gestión con Basquet.id. Lanzamos nuestro espacio de ticketing propio, vamos a contar con nuestra propia plataforma de venta de entradas, Será un órgano de control para los clubes. Es una herramienta moderna para que cada institución ordene sus espacios en el espectáculo deportivo, maneje su base de datos y se acerque al hincha con diferentes propuestas centralizadas en un mismo lugar".

LA HISTORIA, PRESENTE

Uno de los momentos destacados estuvo dedicado a quienes dejaron su huella en la Liga Nacional. Héctor Campana, Marcelo Milanesio y Sergio Hernández recibieron reconocimientos por parte de Andrés Pelussi, tesorero de AdC y director deportivo de CAB, en un segmento que buscó poner en valor a protagonistas de diferentes etapas de la competencia.

También se realizó un reconocimiento especial por el fallecimiento de Fabián Borro, con la entrega de un cuadro a su esposa, Graciela Spiazzi.

La AdC y APREBA distinguieron a los periodistas Rubén Campaniello y Luis López por su trayectoria histórica en la cobertura de todas las ediciones de la LNB. La presentación se completó con mensajes de Facundo Campazzo y Gabriel Deck, referentes de la Selección Argentina y campeones de LNB.

De esta manera, la Liga Nacional dio el primer paso formal hacia una nueva temporada, con una imagen renovada, continuidad en sus principales acuerdos de difusión y una mirada que combina la historia de la competencia con los desafíos de la etapa que comienza.

La temporada 2026/27 comenzará el 28 de septiembre, dando inicio a una nueva edición de la máxima categoría del básquet argentino con el duelo entre Lanús (campeón de LAB) y Gimnasia de Comodoro Rivadavia (campeón de LNB).