El torneo ACRB-Liga Integración continúa con veintidós partidos

Con una programación que tendrá un total de 22 partidos, la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet disputará el fin de semana una nueva fecha del torneo ACRB-Liga Integración Binacional.
En ese contexto, para este viernes, Comisión de Actividades Infantiles tendrá la visita de Club Básquetbol Coyhaique en la rama masculina.
Se estarán jugando tres partidos -Infantiles, Cadetes y Juveniles-, mientras que el resto de la programación se desarrollará entre el sábado y domingo.
Cabe destacar que también se estarán jugando partidos de femenino y los escenarios, además de la CAI, serán el Socios Fundadores, el gimnasio Diego Simón, Náutico Rada Tilly y Gimnasio municipal -ex PAE- de Pico Truncado.
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Programa
VIERNES 18
En Comisión de Actividades Infantiles
18:30 Infantiles (M): CAI vs Club Básquetbol Coyhaique (*). Arbitros: Facundo iza y Marcia Carrizo.
20:00 Cadetes (M): CAI vs Club Básquetbol Coyhaique (*). Arbitros: Leandro Aguirre y Juan Carlos Pérez.
21:30 Juveniles (M): CAI vs Club Basquetbol Coyhaique (*). Arbitros: Leandro Aguirre y Facundo Iza.
(*) Con planilla oficial de juego
SABADO 19
En el gimnasio Diego Simón
12:30 Cadetes (M): La Fede Deportiva vs Club Basquetbol Coyhaique (*). Arbitros: Guillermo Fernández y Micaela Moncalieri.
14:30 Mini (F): La Fede Deportiva vs Escuela de Básquet Pico Truncado. Arbitros: Matías Carrizo y Juan Atencio.
16:00 Infantiles (F): La Fede Deportiva vs Escuela de Básquet Pico Truncado. Arbitros: Facundo Iza y Juan Carlos Pérez.
17:30 Cadetes (F): La Fede Deportiva vs Escuela de Básquet Pico Truncado. Arbitros: Leandro Aguirre y Facundo Iza.
19:00 Juveniles (F): La Fede Deportiva vs Escuela de Básquet Pico Truncado. Arbitros: Leandro Aguirre y Jorge Alarcón.
En el Socios Fundadores
16:00 Infantiles (M): Gimnasia “Blanco” vs Club Básquetbol Coyhaique (*). Arbitros: Axel Catalán y Marcia Carrizo.
17:30 Cadetes (M): Gimnasia “Blanco” vs Club Básquetbol Coyhaique (*). Arbitros: Rodrigo Alvarez y Marcia Carrizo.
19:00 Juveniles (M): Gimnasia “Blanco” vs Club Básquetbol Coyhaique (*). Arbitros: Axel Catalán y Rodrigo Alvarez.
(*) Con planilla oficial de juego.
En el Gimnasio municipal Ex PAE – Pico Truncado
14:30 Mini (M): Escuela de Básquet Pico Truncado vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Emilio Moraga y Franco Alancay.
16:00 Infantiles (M): Escuela de Básquet Pico Truncado vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Franco Alancay y Emilio Moraga.
17:30 Cadetes (M): Escuela de Básquet Pico Truncado vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Emilio Moraga y Franco Alancay.
19:00 Juveniles (M): Escuela de Básquet Pico Truncado vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Franco Alancay y Emilio Moraga.
DOMINGO 20
En el gimnasio Diego Simón – Km 3
9:00 Infantiles (M): La Fede Deportiva vs Club Básquetbol Coyhaique (*). Arbitros: Rodrigo Reyes y Leandro Aguirre.
10:30 Juveniles (M): La Fede Deportiva vs Club Básquetbol Coyhaique (*). Arbitros: Rodrigo Reyes y Leandro Aguirre.
(*) Con planilla oficial de juego.
En el Socios Fundadores
14:30 Mini (M): Gimnasia “Verde” vs Escuela de Básquet Pico Truncado. Arbitros: Mario Contrera y Juan Atencio.
16:30 Cadetes (M): Gimnasia “Verde” vs Escuela de Básquet Pico Truncado. Arbitros: Mario Contrera y Axel Catalán.
18:00 Juveniles (M): Gimnasia “Verde” vs Escuela de Básquet Pico Truncado, Arbitros: Facundo Iza y Marcia Carrizo.
En Náutico Rada Tilly
18:30 Infantiles (F): Náutico Rada Tilly vs Petroquímica. Arbitros: Guillermo Fernández y Jorge Alarcón.
20:00 Cadetes (F): Náutico Rada Tilly vs Petroquímica. Arbitros: Guillermo Fernández y Jorge Alarcón.