La acción del certamen formativo arranca este viernes con la visita de Club Básquetbol Coyhaique a la CAI.

El torneo ACRB-Liga Integración continúa con veintidós partidos

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Foto: El Patagónico / Archivo.

Foto: El Patagónico / Archivo.

Con una programación que tendrá un total de 22 partidos, la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet disputará el fin de semana una nueva fecha del torneo ACRB-Liga Integración Binacional.

En ese contexto, para este viernes, Comisión de Actividades Infantiles tendrá la visita de Club Básquetbol Coyhaique en la rama masculina.

Se estarán jugando tres partidos -Infantiles, Cadetes y Juveniles-, mientras que el resto de la programación se desarrollará entre el sábado y domingo.

Cabe destacar que también se estarán jugando partidos de femenino y los escenarios, además de la CAI, serán el Socios Fundadores, el gimnasio Diego Simón, Náutico Rada Tilly y Gimnasio municipal -ex PAE- de Pico Truncado.

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Programa

VIERNES 18

En Comisión de Actividades Infantiles

18:30 Infantiles (M): CAI vs Club Básquetbol Coyhaique (*). Arbitros: Facundo iza y Marcia Carrizo.

20:00 Cadetes (M): CAI vs Club Básquetbol Coyhaique (*). Arbitros: Leandro Aguirre y Juan Carlos Pérez.

21:30 Juveniles (M): CAI vs Club Basquetbol Coyhaique (*). Arbitros: Leandro Aguirre y Facundo Iza.

(*) Con planilla oficial de juego

SABADO 19

En el gimnasio Diego Simón

12:30 Cadetes (M): La Fede Deportiva vs Club Basquetbol Coyhaique (*). Arbitros: Guillermo Fernández y Micaela Moncalieri.

14:30 Mini (F): La Fede Deportiva vs Escuela de Básquet Pico Truncado. Arbitros: Matías Carrizo y Juan Atencio.

16:00 Infantiles (F): La Fede Deportiva vs Escuela de Básquet Pico Truncado. Arbitros: Facundo Iza y Juan Carlos Pérez.

17:30 Cadetes (F): La Fede Deportiva vs Escuela de Básquet Pico Truncado. Arbitros: Leandro Aguirre y Facundo Iza.

19:00 Juveniles (F): La Fede Deportiva vs Escuela de Básquet Pico Truncado. Arbitros: Leandro Aguirre y Jorge Alarcón.

En el Socios Fundadores

16:00 Infantiles (M): Gimnasia “Blanco” vs Club Básquetbol Coyhaique (*). Arbitros: Axel Catalán y Marcia Carrizo.

17:30 Cadetes (M): Gimnasia “Blanco” vs Club Básquetbol Coyhaique (*). Arbitros: Rodrigo Alvarez y Marcia Carrizo.

19:00 Juveniles (M): Gimnasia “Blanco” vs Club Básquetbol Coyhaique (*). Arbitros: Axel Catalán y Rodrigo Alvarez.

(*) Con planilla oficial de juego.

En el Gimnasio municipal Ex PAE – Pico Truncado

14:30 Mini (M): Escuela de Básquet Pico Truncado vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Emilio Moraga y Franco Alancay.

16:00 Infantiles (M): Escuela de Básquet Pico Truncado vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Franco Alancay y Emilio Moraga.

17:30 Cadetes (M): Escuela de Básquet Pico Truncado vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Emilio Moraga y Franco Alancay.

19:00 Juveniles (M): Escuela de Básquet Pico Truncado vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Franco Alancay y Emilio Moraga.

DOMINGO 20

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

9:00 Infantiles (M): La Fede Deportiva vs Club Básquetbol Coyhaique (*). Arbitros: Rodrigo Reyes y Leandro Aguirre.

10:30 Juveniles (M): La Fede Deportiva vs Club Básquetbol Coyhaique (*). Arbitros: Rodrigo Reyes y Leandro Aguirre.

(*) Con planilla oficial de juego.

En el Socios Fundadores

14:30 Mini (M): Gimnasia “Verde” vs Escuela de Básquet Pico Truncado. Arbitros: Mario Contrera y Juan Atencio.

16:30 Cadetes (M): Gimnasia “Verde” vs Escuela de Básquet Pico Truncado. Arbitros: Mario Contrera y Axel Catalán.

18:00 Juveniles (M): Gimnasia “Verde” vs Escuela de Básquet Pico Truncado, Arbitros: Facundo Iza y Marcia Carrizo.

En Náutico Rada Tilly

18:30 Infantiles (F): Náutico Rada Tilly vs Petroquímica. Arbitros: Guillermo Fernández y Jorge Alarcón.

20:00 Cadetes (F): Náutico Rada Tilly vs Petroquímica. Arbitros: Guillermo Fernández y Jorge Alarcón.