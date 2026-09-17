En el “Diego Simón” el local recibe a Petroquímica y en el “Aurinegro”, el dueño de casa se mide con Escuela Municipal Pueyrredón, ambos en Mayores por el torneo Clausura.

Jueves de básquet femenino en La Fede y en Náutico Rada Tilly

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet disputará este jueves, en dos escenarios de juego, una nueva fecha del torneo Clausura, y en este caso para la categoría Primera Femenino.

En ese contexto, en el gimnasio Diego Simón de Kilómetro 3, La Fede Deportiva se medirá con Petroquímica. El partido, que dará comienzo a las 21:30, será arbitrado por Leandro Aguirre, Guillermo Fernández y Rodrigo Alvarez.

Por su parte, en Náutico Rada Tilly, y también en similar horario, el dueño de casa recibirá a Escuela Municipal Pueyrredón. Los jueces del partido serán Rodrigo Reyes, Facundo Iza y Jorge Alarcón.

La actividad continuará el viernes, también en Rada Tilly, y el domingo, en la sede de Comisión de Actividades Infantiles.

En ese contexto, se estarán jugando dos partidos de la categoría Primera Masculino para continuar así con la Etapa Asociativa Prefederal 2016”.

Náutico recibirá a Gimnasia, mientras que la CAI, hará lo propio ante Petroquímica.

Programa

JUEVES 17

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

21:30 Primera (F): La Fede Deportiva vs Petroquímica. Arbitros: Leandro Aguirre, Guillermo Fernández y Rodrigo Alvarez.

En Náutico Rada Tilly

21:30 Primera (F): Náutico Rada Tilly vs Escuela Municipal Pueyrredón. Arbitros: Rodrigo Reyes, Facundo Iza y Jorge Alarcón.

VIERNES 18

En Náutico Rada Tilly

21:30 Primera (M): Náutico Rada Tilly vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: Matías Carrizo, Rodrigo Alvarez y Marcia Carrizo.

DOMINGO 20

En Comisión de Actividades Infantiles

20:00 Primera (M): CAI vs Petroquímica. Arbitros: Axel Catalán, Mario Contrera y Rodrigo Reyes.