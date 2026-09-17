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Jueves de básquet femenino en La Fede y en Náutico Rada Tilly

En el “Diego Simón” el local recibe a Petroquímica y en el “Aurinegro”, el dueño de casa se mide con Escuela Municipal Pueyrredón, ambos en Mayores por el torneo Clausura.

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet disputará este jueves, en dos escenarios de juego, una nueva fecha del torneo Clausura, y en este caso para la categoría Primera Femenino.

En ese contexto, en el gimnasio Diego Simón de Kilómetro 3, La Fede Deportiva se medirá con Petroquímica. El partido, que dará comienzo a las 21:30, será arbitrado por Leandro Aguirre, Guillermo Fernández y Rodrigo Alvarez.

Por su parte, en Náutico Rada Tilly, y también en similar horario, el dueño de casa recibirá a Escuela Municipal Pueyrredón. Los jueces del partido serán Rodrigo Reyes, Facundo Iza y Jorge Alarcón.

La actividad continuará el viernes, también en Rada Tilly, y el domingo, en la sede de Comisión de Actividades Infantiles.

En ese contexto, se estarán jugando dos partidos de la categoría Primera Masculino para continuar así con la Etapa Asociativa Prefederal 2016”.

Náutico recibirá a Gimnasia, mientras que la CAI, hará lo propio ante Petroquímica.

Programa

JUEVES 17

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

21:30 Primera (F): La Fede Deportiva vs Petroquímica. Arbitros: Leandro Aguirre, Guillermo Fernández y Rodrigo Alvarez.

En Náutico Rada Tilly

21:30 Primera (F): Náutico Rada Tilly vs Escuela Municipal Pueyrredón. Arbitros: Rodrigo Reyes, Facundo Iza y Jorge Alarcón.

VIERNES 18

En Náutico Rada Tilly

21:30 Primera (M): Náutico Rada Tilly vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: Matías Carrizo, Rodrigo Alvarez y Marcia Carrizo.

DOMINGO 20

En Comisión de Actividades Infantiles

20:00 Primera (M): CAI vs Petroquímica. Arbitros: Axel Catalán, Mario Contrera y Rodrigo Reyes.

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