La actividad tuvo lugar viernes y sábado. Este domingo solo se jugaron dos partidos, mientras que suspendió el resto de fecha por la lluvia.

Se disputó una nueva fecha por la Liga Integración de Básquet

Se disputó el fin de semana, una nueva fecha de la Liga Integración Binacional de Básquet, certamen destinado para las categorías formativas y en cual toman parte equipos de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Pico Truncado y Coyhaique, Chile.

En ese contexto, la actividad arrancó el viernes, siguió el sábado, mientras que este domingo, solo hubo acción en el gimnasio Diego Simón, quedando suspendida la que estaba prevista en el Socios Fundadores y Náutico Rada Tilly.

Asimismo, la ACRB también informó que tampoco se jugará a la noche el partido entre Comisión de Actividades Infantiles y Petroquímica -en Primera Masculino- por la Etapa Asociativa Prefederal 2026”. Los juegos serán reprogramados y notificados en los próximos días.

A continuación, se detallan los resultados que se registraron el fin de semana por una nueva jornada de la LIBB.

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Panorama

VIERNES 18

En Comisión de Actividades Infantiles

- CAI 72 / Club Básquetbol Coyhaique 76 (Infantiles M).

- CAI 38 / Club Coyhaique 88 (Cadetes M).

- CAI 69 / Club Coyhaique 49 (Juveniles M).

SABADO 19

En el gimnasio Diego Simón

- La Fede Deportiva 108 / Club Coyhaique 29 (Cadetes M).

- La Fede 65 / Escuela de Básquet Pico Truncado 36 (Mini F).

- La Fede 58 / Escuela Pico Truncado 29 (Infantiles F).

- La Fede 62 / Escuela Pico Truncado 50 (Cadetes F).

- La Fede 64 / Escuela Pico Truncado 29 (Juveniles F).

En el Socios Fundadores

- Gimnasia “Blanco” 46 / Club Coyhaique 87 (Infantiles M).

- Gimnasia “Blanco” 35 / Club Coyhaique 88 (Cadetes M).

- Gimnasia “Blanco” 105 / Club Coyhaique 49 (Juveniles M).

En el Gimnasio municipal Ex PAE – Pico Truncado

- Escuela Pico Truncado 18 / Náutico Rada Tilly 111 (Mini M).

- Escuela Pico Truncado 33 / Náutico Rada Tilly 54 (Infantiles M).

- Escuela Pico Truncado 40 / Náutico Rada Tilly 62 (Cadetes M).

- Escuela Pico Truncado 33 / Náutico Rada Tlly 70 (Juveniles M).

DOMINGO 20

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

- La Fede Deportiva 93 / Club Básquetbol Coyhaique 22 (Infantiles M).

- La Fede Deportiva 91 / Club Básquetbol Coyhaique 17 (Juveniles M).

En el Socios Fundadores (suspendido)

14:30 Mini (M): Gimnasia “Verde” vs Escuela de Básquet Pico Truncado. Arbitros: Mario Contrera y Juan Atencio.

16:30 Cadetes (M): Gimnasia “Verde” vs Escuela de Básquet Pico Truncado. Arbitros: Mario Contrera y Axel Catalán.

18:00 Juveniles (M): Gimnasia “Verde” vs Escuela de Básquet Pico Truncado, Arbitros: Facundo Iza y Marcia Carrizo.

En Náutico Rada Tilly (suspendido)

18:30 Infantiles (F): Náutico Rada Tilly vs Petroquímica. Arbitros: Guillermo Fernández y Jorge Alarcón.

20:00 Cadetes (F): Náutico Rada Tilly vs Petroquímica. Arbitros: Guillermo Fernández y Jorge Alarcón.