Este jueves se enfrentan Escuela Municipal Pueyrredón y el “Bordó” en el gimnasio “Diego Simón” por una nueva fecha del torneo Clausura.

En La Fede se disputa un partido en Primera Femenino de básquet

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet continuará este jueves con la disputa del torneo Clausura 2026 “José ‘Pepe’ Bova”, y en esta ocasión será con un juego de la categoría Primera Femenino.

En ese contexto, Escuela Municipal Pueyrredón, que hará de local, se medirá con La Fede Deportiva, el líder que tiene el campeonato.

El partido, que se jugará en el gimnasio Diego Simón de Kilómetro 3, dará comienzo a las 21:30 y tendrá como árbitros a Rodrigo Reyes, Axel Catalán y Marcia Carrizo.

El viernes, mientras tanto, y por la misma rama, Petroquímica recibirá a Gimnasia, mientras que en masculino, el “Verdolaga” se las verá con La Fede.

En el Socios Fundadores, mientras tanto, Gimnasia se medirá con Comisión de Actividades Infantiles, también en Primera Caballeros.

Cabe destacar que ambos partidos -los de Primera Masculino- corresponden a la Etapa Asociativa Prefederal 2026.

Programa

JUEVES 24

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

21:30 Primera (F): Escuela Municipal Pueyrredón vs La Fede Deportiva (*). Arbitros: Rodrigo Reyes, Axel Catalán y Marcia Carrizo.

(*) Con planilla oficial de juego.

VIERNES 25

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

20:00 Primera (F): Petroquímica vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: Mario Contrera, Guillermo Fernández y Micaela Moncalieri.

21:30 Primera (M): Petroquímica vs La Fede Deportiva. Arbitros: Rodrigo Reyes, Jorge Alarcón y Rodrigo Alvarez.

En el Socios Fundadores

21:30 Primera (M): Gimnasia y Esgrima vs Comisión de Actividades Infantiles. Arbitros: Leandro Aguirre, Matías Carrizo y Axel Catalán.

DOMINGO 27

En Comisión de Actividades Infantiles

19:00 Primera (M): CAI vs Petroquímica. Arbitros: Rodrigo Reyes, Mario Contrera y Jorge Alarcón.