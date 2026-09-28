Daniela Martínez representa al país en el Mundial de Tiro con Arco 3D

La arquera comodorense de Petroquímica se encuentra en Yankton, Estados Unidos, donde desde este lunes hasta el 3 de octubre disputará el Campeonato Mundial.

Daniela Martínez viajó a los Estados Unidos para afrontar uno de los desafíos más importantes de su carrera deportiva. La arquera de Petroquímica forma parte de la Selección Argentina que participará del Campeonato Mundial de Tiro con Arco 3D, que se desarrollará desde este lunes al 3 de octubre en Yankton, Dakota del Sur.

La participación en la cita mundialista es el resultado de una temporada de trabajo, competencia y preparación, que le permitió a Martínez ganarse un lugar entre las representantes argentinas que estarán presentes en esta importante competencia internacional.

Con la camiseta celeste y blanca, la arquera comodorense afrontará un nuevo desafío internacional, en un campeonato que reunirá a representantes de distintos países y a los principales exponentes de la disciplina.

UNA HISTORIA MUNDIALISTA QUE SE RENUEVA

La presencia de Daniela Martínez en Yankton tendrá además un significado especial para Petroquímica, ya que será la segunda vez en la historia que un representante del club participa de un Campeonato Mundial de Tiro con Arco.

El primer antecedente fue protagonizado por Gabriel Rivas, quien en 2023 representó a Petroquímica en el Mundial disputado en Eslovenia, convirtiéndose en el primer arquero de la institución en alcanzar una competencia mundialista.

Tres años después, el club volverá a tener representación en la máxima cita internacional de la disciplina. Esta vez será Daniela Martínez quien llevará los colores de Petroquímica y de la Argentina hasta Yankton.

El hecho marca también el crecimiento que ha tenido el tiro con arco dentro de la institución y el trabajo que vienen realizando sus deportistas para competir en escenarios nacionales e internacionales.

Detrás de la participación de Daniela también hubo un importante esfuerzo colectivo. En ese camino fue fundamental el acompañamiento del Ente Comodoro Deportes, apoyo contribuyó a que la arquera pudiera concretar el viaje y representar al país en esta competencia. A ese respaldo se sumó la colaboración de distintas personas que realizaron aportes y acompañaron el proyecto de Daniela, haciendo posible afrontar los costos que implica participar de un campeonato mundial.

Por eso, su llegada a Yankton no representa solamente el logro de una deportista, también refleja el acompañamiento de una comunidad que hizo su aporte para que una arquera de Comodoro Rivadavia pueda vestir la camiseta argentina en un escenario internacional.

Hoy lunes participará de las prácticas oficiales y mañana martes inicia la primer jornada de clasificación, en la que compartirá patrulla con arqueras Italia, México y Gran Bretaña.

Petroquímica vuelve a tener un representante en un Mundial. Y esta vez, Daniela Martínez será quien lleve los colores del club y de la Argentina al otro lado del continente.