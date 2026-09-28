El "Verde" arrancó con derrota en la Liga de Desarrollo

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia perdió este domingo de visitante frente a Lanús por 85-68, en el partido que dio comienzo a una nueva edición de la Liga de Desarrollo de básquet.
El encuentro, que se jugó en el Microestadio Antonio Rotili, tuvo una primera mitad pareja. Gimnasia se llevó el cuarto inicial por 28 a 23 y, aunque el Granate recortó la diferencia en el segundo, la visita llegó al descanso al frente por 44 a 42.
La historia cambió por completo en el regreso de los vestuarios. Lanús tuvo un inicio furioso, con un parcial de 17 a 0 que dio vuelta el marcador y marcó el rumbo del partido. La ráfaga se extendió hasta un contundente 24 a 2, dentro de un tercer cuarto que terminó 28 a 5 a favor del local. Con firmeza defensiva y eficacia en ataque, el Granate ingresó a los últimos diez minutos con una ventaja de 70 a 49, informó Prensa Lanús.
En el período final, Lanús sostuvo la diferencia y selló un triunfo que le puso el mejor marco a su regreso a la competencia. El equipo terminó con un 50% de efectividad en tiros de campo, repartió 18 asistencias y sumó 12 recuperaciones.
Joaquín Coria encabezó el goleo con 21 puntos, acompañado por Francisco Varoni, con 12. Agustín Moraga, Joaquín Céliz y Juan Martín Estremero aportaron 9 cada uno. En Gimnasia se destacaron Natalio Santacroce, con 21, Gino Balbo, con 18, y Ciro Melo, con 13.
La próxima presentación del “Verde” será este miércoles cuando a partir de las 16:30 visite a Peñarol de Mar del Plata.
Síntesis
Lanús 85 / Gimnasia 68
Lanús (23+19+28+15): Joaquín Céliz 9, Agustín Moraga 9, Matías Ramos 5, Joaquín Coria 21 y Federico Helale 8 (fi); Francisco Varoni 12, Juan Estremero 9, Sebastián Chourio 7, Bautista Salazar 2 y Filippo Pietra 0. DT: Nicolás Tilloy.
Gimnasia (28+16+5+19): Natalio Santacroce 21, Santiago Ivanoff 4, Tiago Olagüe 3, Segundo Lasarte 8 y Ciro Melo 13 (fi); Valentín Segurado 0, Gino Balbo 18 y Benjamín Anríquez 1. DT: Guido Lombardi.
Parciales: 23-28, 42-44 y 70-49.
Estadio: Microestadio Antonio Rotili.