El “Xeneize” caía 2-0 ante Racing, pero el delantero ecuatoriano, con tres tantos, dio vuelta el partido.

Gracias a la cabeza de Valencia, Boca es semifinalista de la Copa Argentina

Luego de estar en desventaja 0-2, Boca Juniors, con tres goles de Enner Valencia, le ganó a Racing 3-2 y de ese modo, se clasificó para las semifinales de la Copa Argentina.

El partido, que se jugó en el Gigante de Arroyito, tuvo el arbitraje de Andrés Gariano.

La primera llegada del partido fue de Racing, cuando apenas iban 10 segundos de partido, con un remate potente de Ulises Ortegoza que fue contenido por el arquero ‘xeneize’ Leandro Brey.

La “Academia” abrió el marcador a los 19 minutos de la primera parte, con un córner olímpico de Gastón Lodico, que superó a Brey y se cerró contra su segundo palo, para convertirse en el 1-0.

En 33 minutos, Lodico cruzó un centro preciso al segundo poste para la definición de primera de Gonzalo Escudero, que llegó tarde y definió incómodo, por lo que su tiro se fue ancho.

Boca tuvo su primer acercamiento de riesgo a los 37 minutos de la primera parte, cuando Leonel Flores recibió por derecha, se cerró para la pierna zurda y definió con mucho efecto, generando una atajada excelente de Facundo Cambeses sobre su palo derecho.

En un segundo tiempo en el que Racing había arrancado avisando a través de un buen remate del comodorense Tomás Conechny, el equipo de Juan Pablo Vojvoda puso el 2-0 en el segundo minuto, con una volea potente de Adrián “Maravilla” Martínez dentro del área.

A los 15 minutos, un buen centro desde la izquierda del carrilero Ignacio Rodríguez le llegaba a “Maravilla”, que apareció libre pero no se acomodó bien y terminó metiendo un frentazo defectuoso, desviado por el palo izquierdo de Brey.

Cuatro minutos después, Leandro Paredes jugó una pared con Enner Valencia y se metió al área, desde donde sacó un derechazo bajo al primer palo, detenido por Cambeses.

A los 13 minutos, un centro rasante de Villa hubiera generado mucho peligro en caso de cruzar el área y llegar a los pies de Flores, aunque el arquero surgido en las inferiores de Banfield supo dar un paso adelante y cortar la trayectoria de la pelota.

En 27 minutos, un córner al segundo palo habilitó la aparición de Valencia, que llegó libre de marca y puso un frentazo goleador que significó el descuento.

Cuando iban 34 minutos y Boca no paraba de empujar, un centro de Villa al área chica le llegó a la cabeza a Valencia, que esta vez definió al primer palo, desde el área chica, e igualó el partido.

En el quinto minuto de descuento, un centro desde la derecha buscó el cabezazo de Valencia, al igual que en toda la segunda parte: el ecuatoriano se elevó entre dos rivales y volvió a ganar de cabeza, metiendo la pelota por el poste derecho de Cambeses para sentenciar una tarde-noche histórica.