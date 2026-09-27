Se impuso 3-1 a Huracán y sumó su quinta victoria en el Torneo Regional. Rada Tilly consiguió su primer triunfo al derrotar 2-1 a la CAI.

Newbery ganó el clásico y el segundo clasificado se define en la última fecha

Jorge Newbery se quedó este domingo con un nuevo clásico del fútbol de Comodoro Rivadavia al derrotar de visitante 3-1 a Huracán, en el marco de la 5ª fecha de la Zona 5 del Torneo Regional Federal Amateur.

El partido se jugó en el Estadio Municipal -sin visitantes y donde el “Globo” ofició de local-, bajo el arbitraje de Gabriel Jarpa.

En los primeros 45’ de juego, el que abrió de manera temprana el marcador fue Huracán, con un gol de Zair Gallardo.

Sin embargo, más adelante, el “Lobo” llegó al empate por intermedio de René Billalba y así las cosas, el clásico terminó empatado 1-1 al cabo de la primera etapa.

En el complemento, Newbery aumentó a través de Billalba, mientras que el tercero fue obra de Bautista Astudillo.

De esa manera, Newbery, que ya estaba clasificado para la tercera ronda, continúa invicto y con puntaje ideal. Mientras que Huracán, se jugará todo ante Rada Tilly, quien también tiene chances, aunque para ello, la Comisión de Actividades Infantiles, escolta y con posibilidades de avanzar, no debería sumar de a tres en su visita a Newbery.

Mientras tanto, en el otro partido de la zona, Rada Tilly logró su primer éxito en el certamen y llega con chances de clasificación a la última fecha.

El “Aurinegro” se hizo fuerte en su campo de juego y le ganó por 2-1 a la CAI, con goles de Facundo Vilte y Rodrigo Ledesma. El tanto del cuadro “azzurro”, que sigue sin el lesionado José Chacón, lo anotó Nicolás Abregú.

De esa manera y a falta de solo una fecha, Newbery suma 15 puntos, la CAI tiene 6 y con 4 están Rada Tilly y Huracán.

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Panorama de la 5ª fecha

DOMINGO 27

- Rada Tilly 2 (Facundo Vilte y Rodrigo Ledesma) / CAI 1 (Nicolás Abregú).

- Huracán 1 (Zair Gallardo) Jorge Newbery 3 (René Billalba 2 y Bautista Astudillo)

Próxima fecha 6ª (última)

- Jorge Newbery vs CAI.

- Rada Tilly vs Huracán.