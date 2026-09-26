Jugarán este domingo a las 16 en terreno del “Aurinegro” por la 5ª fecha de la Zona 5 del Torneo Regional Federal Amateur.

La CAI sueña con la clasificación y Rada Tilly necesita la victoria

La Comisión de Actividades Infantiles visitará este domingo a Rada Tilly, por la quinta fecha de la Zona 5, Región Patagónica, del Torneo Regional Federal Amateur de fútbol.

El encuentro, que se jugará en cancha del CART, dará inicio a las 16 y tendrá una terna compuesta por jueces de Caleta Olivia.

El árbitro principal será Bruno Maldonado, mientras que como asistentes de línea actuarán Jonatan Galleguillo y Hugo Moreyra.

La CAI se encuentra en el segundo puesto de la Zona 5 con 6 puntos y en sus dos últimas presentaciones perdió. El elenco que dirigen Nicolás Segura y Andrés Silvera viene de caer 1-0 ante Huracán y de esa manera, dejó pasar la chance de acercarse a la clasificación.

Del otro lado está Rada Tilly, quien es el único equipo que todavía no ganó, y hasta el momento suma una igualdad, luego de cuatro presentaciones.

El “Aurinegro” necesita, de manera imperiosa, un triunfo, ya que otro resultado, automáticamente lo dejará fuera de competencia.

En el partido de ida de la rueda inicial, fue victoria de la CAI por 2-1 con un doblete de Nicolás Abregú, mientras que Román Ivanoff, anotó el tanto del conjunto de la villa balnearia.

Programa de la 5ª fecha

DOMINGO 27

- Rada Tilly vs CAI.

Arbitro: Bruno Maldonado (Caleta Olivia).

Asistentes: Jonatan Galleguillo (Caleta Olivia) y Hugo Moreyra (Caleta Olivia).

Cancha: Rada Tilly.

Hora: 16.