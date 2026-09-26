Huracán se juega todo ante un Newbery ya clasificado

Huracán recibirá este domingo a Jorge Newbery en un nuevo clásico del fútbol comodorense, y que corresponde a la quinta fecha de la Zona 5, Región Patagónica, del Torneo Regional Federal Amateur.
El partido, que se jugará en el Estadio Municipal de Kilómetro 3 -el “Globo” hará de local y será sin público visitante-, dará comienzo a las 16 y tendrá una terna integrada por árbitros de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.
Como juez principal estará Gabriel Jarpa, mientras que sus asistentes serán Maximiliano Selg y Carlos Flores.
Además, este partido, donde habrá mucho en juego, contará con la presencia de 160 efectivos policiales.
El “Globo”, con gol de Thomás Paredes, viene de vencer por 1-0 a Comisión de Actividades Infantiles. De esa manera, logró su primera victoria en el certamen y sueña con lograr la clasificación.
Newbery, mientras tanto, derrotó 3-1 a Rada Tilly, con tantos de Enzo González -en contra-, Franco Domínguez y Leonardo Valdez, y de esa manera, se convirtió en el primer clasificado a la tercera ronda (octavos de final). El tanto del “Aurinegro” lo había hecho Facundo Vilte.
De esa manera, el “Lobo” ya está clasificado, sabe que enfrente tendrá a un rival que está urgido de la victoria para así llegar con chances hasta la última fecha.
En el partido de la primera rueda -segunda fecha-, Newbery se impuso en La Madriguera por 2-0 con goles de Lucas Villalba y Bautista Astudillo.
Programa de la 5ª fecha
DOMINGO 27
- Huracán vs Jorge Newbery.
Arbitro: Gabriel Jarpa (C. Rivadavia).
Asistentes: Maximiliano Selg (C. Rivadavia) y Carlos Flores (C. Rivadavia).
Cancha: Estadio Municipal – Km 3.
Hora: 16.