Se miden este domingo desde las 16 en el Estadio Municipal por la 5ª fecha de la Zona 5, Región Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur.

Huracán se juega todo ante un Newbery ya clasificado

Huracán recibirá este domingo a Jorge Newbery en un nuevo clásico del fútbol comodorense, y que corresponde a la quinta fecha de la Zona 5, Región Patagónica, del Torneo Regional Federal Amateur.

El partido, que se jugará en el Estadio Municipal de Kilómetro 3 -el “Globo” hará de local y será sin público visitante-, dará comienzo a las 16 y tendrá una terna integrada por árbitros de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

Como juez principal estará Gabriel Jarpa, mientras que sus asistentes serán Maximiliano Selg y Carlos Flores.

Además, este partido, donde habrá mucho en juego, contará con la presencia de 160 efectivos policiales.

El “Globo”, con gol de Thomás Paredes, viene de vencer por 1-0 a Comisión de Actividades Infantiles. De esa manera, logró su primera victoria en el certamen y sueña con lograr la clasificación.

Newbery, mientras tanto, derrotó 3-1 a Rada Tilly, con tantos de Enzo González -en contra-, Franco Domínguez y Leonardo Valdez, y de esa manera, se convirtió en el primer clasificado a la tercera ronda (octavos de final). El tanto del “Aurinegro” lo había hecho Facundo Vilte.

De esa manera, el “Lobo” ya está clasificado, sabe que enfrente tendrá a un rival que está urgido de la victoria para así llegar con chances hasta la última fecha.

En el partido de la primera rueda -segunda fecha-, Newbery se impuso en La Madriguera por 2-0 con goles de Lucas Villalba y Bautista Astudillo.

Programa de la 5ª fecha

DOMINGO 27

- Huracán vs Jorge Newbery.

Arbitro: Gabriel Jarpa (C. Rivadavia).

Asistentes: Maximiliano Selg (C. Rivadavia) y Carlos Flores (C. Rivadavia).

Cancha: Estadio Municipal – Km 3.

Hora: 16.