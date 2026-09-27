El piloto sanjuanino se impuso en la octava fecha del campeonato de Top Race V6 que se corrió en El Zonda.

Fabián Flaqué fue por la revancha y ganó en su tierra

El piloto sanjuanino Fabián Flaqué tuvo un regreso soñado en la 8ª fecha del 32º Campeonato de Top Race YPF Energía Argentina. El campeón argentino de Top Race Series 2015, se impuso en “El Zonda” consiguió su primer triunfo en la categoría luego de escaparse el 12 de abril de 2026 cuando terminó 2º detrás de Ciarrocchi. El Octanos Competición completó el “1-2-3” con Juan Pablo Traverso y Dieg o Verriello.

En un mediodía caluroso y ante una gran cantidad de público, se disputó la 8ª final del año en el autódromo Eduardo Copello de San Juan. El gran protagonista fue el piloto local Fabián Flaque, quien llevó al Fiat Cronos #20 del Octanos Competición a la victoria y festejó junto a su gente. El sanjuanino tuvo un notable avance desde el cuarto puesto de partida para ser un nuevo ganador en la historia del Top Race.

En la largada, Marcelo Ciarrocchi (Ford Mondeo #40 – Halcón Motorsport) avanzó posiciones para meterse segundo detrás de Nereo Queijeiro (Fiat Cronos #105 – Octanos Competición). Luego de 15 minutos de competencia, el cordobés protagonizó un toque con Queijeiro que lo hizo despistar en la curva previa a la recta principal perdiendo posiciones en el clasificador. En ese contexto, se presentó una intensa lucha entre los pilotos del Octanos Competición.

Nereo Queijeiro, que se encontraba en las primeras posiciones, pasó a comandar la competencia hasta que Flaque realizó una gran maniobra en la recta, en la misma vuelta, para tomar la punta y comenzar a construir su victoria.

Finalmente, Fabián Flaque cruzó la bandera a cuadros en el primer lugar con el Fiat Cronos #20 del Octanos Competición, luego de completar las 18 vueltas en 26m37s936/1000, a una velocidad promedio de 146,015 km/h. Juan Pablo Traverso (Fiat Cronos #17 – Octanos Competición) terminó segundo, a 1s377/100, mientras que Diego Verriello (Fiat Cronos #101 – Octanos Competición) completó el podio, concretando el “1-2-3” del equipo Octanos Competición.

En el cuarto puesto finalizó Marcelo Ciarrocchi (Ford Mondeo #40 – Halcón Motorsport), mientras que Nereo Queijeiro (Fiat Cronos #105 – Octanos Competición) quedó quinto tras recibir un recargo por maniobra peligrosa sobre Ciarrocchi.

Completaron los diez primeros puestos el local Ulises Campillay (JLS Motorsport), el ganador de la Copa Master Carlos Guttlein (Guevara Competición), Alejandro Irazusta (LFB Racing Team), Augusto Paschetta (Octanos Competición) y Adrián Hamze (Octanos Competición).

Fabián Flaque, ganador de la 8ª fecha del 32º Campeonato de Top Race YPF Energía Argentina en “El Zonda” Eduardo Copello expresó: “Feliz de poder ganar en casa. Quiero agradecer a toda la gente que nos acompaña, no tiene precio lo que viví. Estoy muy agradecido con el equipo, con la categoría, con mi gente y con el gobernador por acompañarnos esta fecha. Fue una buena carrera y la disfruté muchísimo”.

Cumplidas 8 fechas, el 32º Campeonato de Top Race lo lidera Marcelo Ciarrocchi (Halcón Motorsport) con 182 puntos, Diego Verriello (Octanos Competición) 159 puntos, Nereo Queijeiro (Octanos Competición) 151, Juan Pablo Traverso (Octanos Competición) con 133 y quinto Alejandro Irazusta (LFB Racing Team) con 64 unidades.

Foto: Prensa Top Race.